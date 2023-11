Kilde trives med favorittstempelet: – Vært der oppe i nesten tre år

– Aleks skal være favoritt i alle rennene utenom kanskje Bormio denne sesongen, sa lagkompis Adrian Smiseth Sejersted til NTB.

Det er ikke uten grunn. Kilde vant både super-G- og utforcupen og to VM-sølv, i tillegg til at han satte ny norsk rekord i antall verdenscupseire på en sesong (8).

Konfrontert med lagkompisens utsagn, tar likevel Lommedalen-løperen det med knusende ro.

– Adrian får virkelig sagt det, han. Nå har jeg vært der oppe i nesten tre år, så jeg viser jo en fart som er veldig stabil og bra. Så det å være favoritt i de fleste rennene, kan jeg stå inne med, sier Kilde til NTB.

– Så vet jeg jo hvor små marginer det er i denne idretten, men jeg føler ikke at det har skjedd så mye fra i fjor. Så med mindre de andre har blitt veldig mye bedre, tror jeg at det går greit, fortsatte han.

Kampen om «den store kula»

31-åringen er likevel klar på at det er sveitsiske Marco Odermatt som har det største favorittstempelet når det kommer til å vinne verdenscupen sammenlagt.

– Jeg tror det blir ganske likt som i fjor. For hvis han er i slag til å vinne nesten alle storslalåmrennene, kommer det til å bli en utfordring, men det har jeg slått meg veldig til ro med, sier Kilde.

– Det viktigste for meg er å vinne super-G- og utforrennene, og å prøve å ta med meg opplevelsene jeg får med meg på veien. Nå er jeg 31 år, så det er ikke veldig mange sesonger igjen, fortsetter han.

Odermatt var nærmest utilnærmelig forrige sesong og vant til slutt «den store kula» med 792 poeng ned til Kilde, som vant verdenscupen sammenlagt i 2020-sesongen.

– Det er flest enkeltseire som er viktigst nå. Jeg har jo vunnet totalcupen, og det var jo helt rått. Det var det som var hovedmålet da jeg var liten, men nå må jeg fokusere på det som er mest realistisk. Men jeg gir ikke opp totalcupen heller.

– For god

Man har tidligere sett alpinister som har levert toppresultater i et par år, før de plutselig ikke har klart å levere noen seire den påfølgende sesongen. Kilde har imidlertid ikke noen tro på at det kommer til å være tilfelle for Odermatt.

– Jeg tror at han er for god. Man har noen unikum som er der over tid, og jeg føler at han er en av dem som har vist seg god nok over tid. Du ser det også på Henrik (Kristoffersen) og (Alexis) Pinturault. Det er de gjengangerne som alltid klarer å finne en vei til seieren, forteller Kilde.

– Jeg tror ikke Odermatt er en av dem som kommer til å falle av, det synes jeg hadde vært veldig rart, fortsetter han.

Foran årets sesong står Kilde med 21 seire i verdenscupen. Dermed er det bare Kjetil Jansrud (23 seire), Henrik Kristoffersen (30) og Aksel Lund Svindal (36) som har flere av nordmenn. Lommedalen-gutten ønsker likevel ikke noe rekordjag

– Jeg er egentlig ikke så opptatt av det. Jeg synes det er vanvittig kult å vinne renn, men om nummeret er 38 eller 2 er det litt det samme for meg. Det viktigste er å sitte igjen etter karrieren med noe som har gitt meg vanvittig glede, og det er noe jeg kjenner på allerede nå, sier Kilde og fortsetter:

– Jeg kunne gitt meg nå og vært super happy etter å ha opplevd så vanvittig mye kult, med så rå mennesker.

