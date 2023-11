Landslagsløper i skiskyting koronasyk – mister sesongåpningen

Det opplyser Norges Skiskytterforbund.

Femsteinevik fikk påvist covid-19 tidligere denne uken, og hun har ikke følt seg i form som følge av dette. I samråd med trener- og helseteamet er det besluttet at hun står over helgens konkurranser.

– Det smarteste er å stå over tøffe konkurranser når kroppen ikke er i 100 prosent form. Selv om det frister å konkurrere, så kommer helsa alltid først, sier leder for helseteamet i Norges Skiskytterforbund, Ragnar Hagen.

Konsekvensen av å stå over sesongstarten på Sjusjøen blir at Femsteinevik må gå sine første konkurranser for vintersesongen under norgescupen på Geilo.

– Jeg hadde gledet meg til å gå på Sjusjøen, og det var viktige renn for meg. Målet var å prestere bra her i helgen, og forholdene er jo fantastiske. Nå må jeg heller ha fokus på å bli helt frisk og så tenke fremover, sier skiskytteren fra Hatlestrand.