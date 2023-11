Klæbo skriver under på en standard representasjonsavtale og får gå verdenscup

Langrennssjef Espen Bjervig sier til NRK at det ikke er noe nytt å fortelle rundt forhandlingene med trønderen.

Dermed ligger det an til at det blir skrevet under en representasjonsavtale og ikke en mer langsiktig avtale.

– Selv om jeg tror det hadde vært enklest for begge parter om man hadde hatt en langsiktig avtale. Men nå er det det han vil bruke, utdyper Bjervig.

Partene har pratet sammen mens Klæbo har oppholdt seg i italienske Livigno den siste tiden. Der kom det også melding tirsdag om at Klæbo har pådratt seg covidsykdom og har måttet reise hjem til Norge.

– Ja, vi har prata sammen. Men det er som jeg sa, Johannes ønsker å gå for en standardavtale og de betingelsene som ligger i den. Det må vi respektere, sier Bjervig.

Dette betyr at Klæbo behandles likt med alle som ikke er tatt ut på landslaget og har dermed kommersiell frihet mellom verdenscuphelgene.

– Vi står for det samme som ble sagt i oktober. Og vi anser forhandlingene som ferdig, sier Klæbos kommunikasjonsrådgiver Lasse Gimnes.

