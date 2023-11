Johannes Høsflot Klæbo har fått korona

Klæbo landet på Værnes mandag kveld.

Det er kun ti dager til langrennsåpningen på Beitostølen.

– Jeg ble anbefalt å dra hjem da jeg ikke følte meg frisk. Ja, jeg fulgte legens råd og dro hjem til Trondheim på mandag. Faderen ble igjen i Livigno for å fikse diverse ting, og han kommer hjem på onsdag, sier Klæbo i en kommentar.

Klæbo opplyser videre at han ikke er sengeliggende, men heller ikke frisk.

- Det betyr at jeg ikke har vært i trening siden søndag da jeg kjente at ikke kroppen var som den burde. Nå håper jeg at jeg får dette ut av kroppen snarest mulig, sier han.

Klæbo vil ikke si om dette får konsekvenser for deltakelsen på Beitostølen neste uke.

- Beitostølen og Ruka er jo blitt mer usikker, men vi får se hvor raskt jeg blir kvitt dette svineriet. Målet er fremdeles å starte på Beitostølen om en drøy uke, men det er for tidlig å konkludere.

