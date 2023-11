Lovutvalg med uttalelse i skikonflikten – utøvernes advokat hevder den er en seier

Det var Norges Skiforbund som for en tid tilbake ba idrettsforbundets lovutvalg om bistand til å vurdere det juridiske rundt disputten med blant andre Johannes Høsflot Klæbo, Lucas Braathen og Aleksander Aamodt Kilde.

Advokat Pål Kleven representerer utøverne i saken. Han tolker uttalelsen som nå foreligger dit hen at utøverne har fått medhold i sitt syn.

«Vi konstaterer at NIFs lovutvalg bekrefter det utøverne har hevdet hele tiden, og som også skiforbundets eget lovutvalg har konkludert med, nemlig at utøverne eier sine egne image rights og at Skiforbundets bruk av disse rettighetene derfor må avtales nærmere mellom partene», skriver han i en uttalelse sendt til flere medier.

Kleven legger videre til at han nå forventer at skiforbundet tar initiativ overfor utøverne for «å rette opp i alt dette».

NTB har bedt Norges Skiforbund om en kommentar til saken.

Fersk uttalelse

2. november møttes idrettsforbundets lovutvalg, og i referatet fra møtet fremgår det hvilke vurderinger som er gjort rundt henvendelsen som kom fra skiforbundet. Der heter det blant annet:

«Det fremstår som klart for lovutvalget at utøvernes eiendomsrett til eget navn, signatur og bilde i NIFs lov § 14–4 (4) påvirker innholdet i, og rekkevidden av, organisasjonsleddets rettigheter».

Striden mellom skistjernene og forbundet handler om i hvilken grad utøverne råder over egne bilderettigheter, gjerne kalt image rights. Om dette skriver utvalget blant annet:

«Det fremgår klart av bestemmelsen at utøvernes eiendomsrett til Image Rights – innen rammene av markedsavtaler knyttet til idretten – ikke er total, men begrenset av NIFs regelverk og særforbundets rammer».

«Som en tilleggskommentar bemerker lovutvalget at NIF eller andre organisasjonsledd trolig ikke ensidig kan betinge seg en overdragelse av eiendomsrett eller bruksrett i et slikt omfang at utgangspunktet om utøveres Image Rights i realiteten reverseres», står det også.

Regulerer ikke prosessen

Lovutvalget understreker videre at det ikke er kjent med om de mye omtalte landslagskontraktene «er utformet slik at de gir et lovlig rettslig grunnlag for organisasjonsleddet til å råde over utøvernes «Image Rights», herunder videreføre en slik rett til andre parter i markedsavtaler».

Avslutningsvis i uttalelsen peker utvalget på at NIFs regelverk ikke har noen bestemmelser om hvordan prosessen med å inngå avtaler mellom et forbund og utøverne skal være.

«Uenighet om spørsmål som ikke er regulert i NIFs lov, kan vanskelig finne sin løsning gjennom lovtolkning. Inngåelse av markedsavtaler som omfatter utøveres Image Rights må derfor hvile på annet rettsgrunnlag, typisk avtaler mellom organisasjonsleddet og utøveren eller særforbundets rammer», heter det der.

Samtidig oppfordres det til at «det nærmere innholdet av rammeverk og avtaler, utover det som følger av NIFs lov, må fastsettes konkret»

Utvalget fremhever også at det er naturlig å se etter løsninger som oppleves som rimelige og som gir forutsigbarhet for partene.

«Sistnevnte må veies opp mot behovet for fleksibilitet. Også hva som i praksis er mulig eller hensiktsmessig vil måtte være styrende. Hvilke avtaletekniske løsninger partene kommer fram til vil kunne variere fra idrett til idrett, fra gren til gren, og fra utøver til utøver», skriver utvalget.

