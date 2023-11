Mowinckel synes fluorsaken er «urettferdig»

Dette skjedde forrige helg i Sölden.

– Hvorfor skal et forurenset verktøy være nok til en diskvalifikasjon? I denne saken har man allerede bevist at det som er smurt på skien av min smører, er fluorfri smurning. Da synes jeg man har et system som ikke tar høyde for det, sier Mowinckel til NRK.

– For meg føles det veldig urettferdig, legger hun til.

Et redskap for å legge smurning på skiene var grunnen til at Ragnhild Mowinckel ble diskvalifisert for høye fluorverdier i Sölden.

Det er skiprodusenten Head som opplyste i en pressemelding at løsningen er funnet i saken.

Mowinckel ble diskvalifisert fra rennet i Sölden etter 1. omgang, da skiene ble underkjent for å ha for høye fluorverdier. Mowinckel var knust etter å ha fått beskjeden.

I pressemeldingen fra Head kommer det fram at det skal ha vært gamle fluorrester på redskapet som ble brukt til å forberede skiene til Mowinckel.

Selvet vokset har blitt testet av Det internasjonale skiforbundet (FIS), som har bekreftet at det ikke inneholder fluor.

«Vi er lettet over å ha funnet grunnen til at fluorverdiene var for høye. Vi har nå bedre forutsetninger for hva vi skal se etter i fremtiden», skriver Head i en uttalelse.

Skiprodusenten skriver videre at det må jobbes mer med fluortemaet. De er samtidig klare på at Mowinckel er helt uten skyld i saken.

– Det er veldig viktig for oss å ha det på det rene at Ragnhild Mowinckel står uten skyld. Hun får bare skiene før start, sier Head-sjef Rainer Salzgeber.

