Lillehammer får kamp om FIS Games i 2028

Det bekrefter Det internasjonale skiforbundet (FIS) fredag.

Lekene er det nye konseptet FIS planlegger for skiidrettene. Det skal arrangeres i år der det ikke avvikles VM eller OL. Den første utgaven finner etter planen sted i 2028.

– Vi er begeistret over den solide interessen for å holde dette arrangementet, sier generalsekretær Michel Vion i en uttalelse.

– Begge regionene er velkjente arrangører for FIS-arrangementer på toppnivå og har et vell av erfaring og en rik arv innen skiidrett. De har også et bredt utvalg av fasiliteter som oppfyller behovene til FIS Games, legger han til.

Gigantarrangement

Det legges opp til at FIS Games skal avvikles over en periode på 16 dager.

– I 16 dager vil utøverne våre være fokuspunktet for idrettsverdenen, Jeg kan ikke tenke meg noen bedre mulighet til å promotere ski og snowboard og vise at vi er front på inkludering, sier FIS-president Johan Eliasch.

Lekene skal omfatte alle grenene i Det internasjonale skiforbundet. Det vil si langrenn, hopp, kombinert, alpint, fristil, snowboard og telemark. Parautøverne skal også delta.

Det fører til at mesterskapet blir større enn et VM og mindre enn et OL i omfang. FIS har satt en deltakerkvote på maksimum fire utøvere per øvelse fra hver nasjon.

Arrangementssjef Terje Lund i Norges Skiforbund sa tidligere denne uken til NTB at man fra norsk hold har spørsmål som må besvares rundt arrangementet.

– FIS eier alle de økonomiske rettighetene, og vi vil blant annet vite hvor mye tilskudd vi kan forvente. De er muntlig orientert at vi er interessert, sa han.

Forregnet seg?

Arrangementssjefen ga samtidig uttrykk for at det neppe kan gjennomføres et fullt sett med VM-øvelser i alle disipliner.

– Det er nok noen innen FIS som har forregnet seg litt når det gjelder omfanget. Vi har regnet litt på øvelsesprogrammet og funnet ut at det ikke er nok dager til alle øvelsene når man skal ha med både telemark- og para-øvelsene. Derfor tror vi at flere grener kanskje ikke vil få fullt program som i et VM eller OL, sa Lund til NTB.

Fristen for når en endelig FIS Games-søknad skal leveres inn er satt til 31. mars neste år.

Planen var for øvrig at den første FIS Games-utgaven skulle gå av stabelen allerede i 2024, men dette ble det ingenting av.