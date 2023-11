Bø sjokkert etter Braathen-avgjørelse: – Det virker helt uprofesjonelt

For en uke siden annonserte Braathen at han slutter som skiløper i en alder av 23 år etter en langvarig konflikt rundt egen landslagsavtale. Beslutningen slo ned som en sensasjon i idrettsmiljøet.

– Det var et sjokk egentlig da jeg så nettavisene med store bilder og store overskrifter. Det var det vel ingen som så skulle komme. Men det sa vel også noe om hvor langt det hadde kommet for ham, at de ikke hadde kommet til noen forståelse eller dialog. Det er egentlig det jeg reagerer mest på. Og det var dramatisk, sier Bø til NTB.

Han er kritisk til skiforbundets håndtering.

– Det virker helt uprofesjonelt, ut ifra de sitatene jeg har lest, at de ikke har kommet til bordet for dialog i løpet av en treårsperiode, legger han til.

Braathen vant fem ganger i verdenscupen i karrieren og seiret i slalåmcupen forrige sesong. Han kunne ha kjørt videre på toppnivå i over ti sesonger til om han hadde hatt lyst til det.

– Det er nok mange drømmer som har gått i knus for Lucas. Så jeg får håpe at noen føler litt på det og kanskje tar litt ansvar og skjerper seg litt i skiforbundet, sier Bø.