Skiforbundet innrømmer svikt i ny kronikk: – Vi har mislyktes

Baumann lufter sine tanker rundt bakgrunnen for den betente konflikten med flere av landets fremste skistjerner samt veien videre i en kronikk i VG torsdag.

Der tar han utgangspunkt i at alpinisten Lucas Braathen nylig kunngjorde at karrieren er over som følge av at gleden ved å drive idrett er borte.

Baumann skriver at det skal være plass til enere og individualister i norsk idrett.

«Når verdens beste slalåmkjører legger opp i en alder av 23 år fordi gleden ved å kjøre på ski har forsvunnet, må vi erkjenne at vi har mislyktes med denne ambisjonen», konkluderer generalsekretæren.

Han skriver videre at forbundet ikke kan leve med å bli stemplet som et «monster». Resepten for å komme videre beskriver han slik:

«Første punkt på agendaen er å forbedre den direkte dialogen mellom alle involverte parter. Det er en krevende øvelse i seg selv. Skal vi ha håp om å løse felles problemer må vi snakke sammen. Åpent, tydelig og ærlig – uten mellomledd».

Forbundstoppen tar så, på vegne av egen arbeidsgiver, selvkritikk på at skiforbundet ikke har vært flinke nok til dra nytte av mulighetene og det økte handlingsrommet utøvernes eksponering i sosiale medier har gitt.

Baumann tror denne eksponeringen, utnyttet på rett måte, kan gi bedre økonomi og verdi for både forbund, utøvere og sponsorer. Han varsler avslutningsvis at det nå skal jobbes med å modernisere den mye omtalte landslagsavtalen.

«Skiforbundet har et genuint ønske om å etterkomme utøvernes oppriktige budskap om utvikling av landslagsavtalen, men vi har manglet en tydelig prosess for å løse situasjonen, og saken har dratt for langt ut i tid. Det tar vi nå skikkelig tak i», skriver generalsekretæren.

