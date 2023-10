Lillehammer-regionen vil ha nyvinningen FIS Games i 2028

Lekene er Det internasjonale skiforbundets nye konsept for skiidrettene. Det skal arrangeres i år der det ikke avvikles VM eller OL. Den første utgaven finner etter planen sted i 2028.

Den kan komme til å gå på norsk jord.

– Vi jobber med et konsept hvor Hafjell, Kvitfjell og Lillehammer har vært initiativtakere. En videre prosess på dette er også godkjent av skistyret, sier Terje Lund, arrangementsjef i Norges Skiforbund, til NTB.

FIS har opplyst at det er tre mulige søkere til arrangementet om drøye fire år. Lund kan bekrefte at Norge er en av dem.

– Vi skal innen onsdag svare FIS at vi er interessert i å arrangere disse lekene, sier Lund.

God dialog

Det jobbes må meed å avklare viktige forhold rundt søknaden.

– Vi er i dialog med FIS, og skal nå først svare på et 68 siders spørreskjema. Vi har også en del økonomiske spørsmål, sier arrangementssjefen.

– FIS eier alle de økonomiske rettighetene, og vi vil blant annnet vite hvor mye tilskudd vi kan forvente. De er muntlig orientert at vi er interessert, sier Lund.

Han understreker at den pågående dialogen med skitoppene er god.

Nyvinningen FIS Games skal etter planen gå over tre helger i februar og mars i 2028. Det blir et kjempearrangement.

[ Skikonfliktene: Det handler om penger ]

Gigantarrangement

Lekene skal omfatte alle øvelsene grenene Det internasjonale skiforbundet. Det vil si langrenn, hopp, kombinert, alpint, fristil, snowboard og telemark. Parautøverne skal også delta.

Det fører til at mesterskapet blir større enn et VM og mindre enn et OL i omfang.

FIS har satt en deltakerkvote på maksimum fire utøvere per øvelse fra hver nasjon. Arrangementssjef Lund tror samtidig ikke det kan gjennomføres et fullt sett med VM-øvelser i alle disipliner.

– Det er nok noen innen FIS som har forregnet seg litt når det gjelder omfanget. Vi har regnet litt på øvelsesprogrammet og funnet ut at det ikke er nok dager til alle øvelsene når man skal ha med både telemark- og para-øvelsene. Derfor tror vi at flere grener kanskje ikke vil få fullt program som i et VM eller OL, sier han.

[ Russere fortsatt utestengt fra FIS-konkurranser ]

Frist i mars

Hoppstjernen Maren Lundby og langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo har begge vært positive til FIS Games.

Alpinisten Henrik Kristoffersen har vært mer avventende.

– Alpint klarer seg veldig fint selv, holdt jeg på å si. Alpint er såpass stort internasjonalt. I Norge har vel stort sett langrennsløpere blitt spurt om det. Hopp og alpint er mye større enn langrenn i utlandet. Hopp klarer seg også helt fint uten, sa han til NTB i oktober i fjor.

Fristen for når en endelig FIS Games-søknad skal leveres inn er satt til 31. mars neste år. Det er ikke kjent hvem de to andre potensielle søkerne er.

Planen var for øvrig at den første FIS Games-utgaven skulle gå av stabelen allerede i 2024, men dette ble det ingenting av.

[ Hovedsponsor kritisk til skiforbundets Klæbo-håndtering: – Forundret ]