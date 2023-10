Kalla ut mot skiledere i ny bok: – Stolte aldri på det han sa

Kritikken kommer fram i Kallas selvbiografi, «Skam den som ger sig», som gis ut tirsdag. Særlig tidligere skipresident Ola Strömberg får høre det, skriver nyhetsbyrået TT.

– All informasjonen jeg har fått om kaoset i landslaget koker ned til det faktum at én mann til sjuende og sist var ansvarlig. Ola Strömberg var forbundets øverste leder. Jeg stolte aldri på at det han sa til oss skulle bli virkelighet, og jeg var så lei meg for det, skriver Kalla i boken.

Uroen i det svenske langrennslandslaget startet våren 2019, da den ene skilederen etter den andre ble sparket eller sluttet. Kalla ble sjokkert over at landslagssjef Rikard Grip forsvant ut etter ti år i jobben, men forteller at hun ikke alltid kom overens med ham.

– Han var konfliktsky og kanskje dårligst i verden på å delegere oppgaver og ta imot hjelp fra andre, skriver OL- og verdensmesteren.

Kalla kritiserer også manglende lederegenskaper hos Anders Byström, som har vært landslagssjef siden våren 2020. Hun hadde derimot troen på hans forgjenger, Jonas Peterson, og på Daniel Fåhraeus (langrennssjef i 2020/21).

– I dag er jeg ganske sikker på at Daniel ville blitt i skiforbundet dersom Ola Strömberg ikke hadde vært der, eller om Ola hadde støttet ham, skriver hun.

Kalla kom tilbake i det svenske landslaget i 2018 etter å ha kjørt sitt eget opplegg i to år. Hun ga seg som langrennsløper etter OL i 2022, og TT skriver en av grunnene til det var følelsen av at lederne ikke hørte på henne, blant annet da hun ville hente inspirasjon fra norske treningssystemer.