Klæbo-leiren om ytterligere forhandlinger: – Vi anser oss ferdig med saken

– Vi har ikke noe nytt å si. Johannes har fått ja til å gå verdenscup, og vi anser oss som ferdig med saken, sier Lasse Gimnes til NTB.

Gimnes er daglig leder i selskapet Gimcom og styrer mye av kommunikasjonen for Team Klæbo.

Sist fredag sa Johannes Høsflot Klæbo fra seg retten til å benytte seg av et sponsormerke fra sin private sponsor Uno-X på landslagsdrakten.

Ikke lenge etterpå ble det kommunisert fra langrennssjef Espen Bjervig i Norges Skiforbund at Klæbos representasjonsavtale med forbundet dermed var i boks.

Den hadde de forhandlet om av og på siden mai.

Ikke over

Søndag kom NRK med en sak om at dette likevel ikke var tilfelle.

– Dette betyr at vi ikke har avklart hvordan avtalen blir, men en standard avtale kan være et alternativ slik som en lengre avtale kan være, sa Bjervig til NRK.

Torbjørn Skogstad, leder i langrennskomiteen i Norges Skiforbund, la til overfor NRK at han trodde at en avtale ville bli landet innen kort tid.

Gimnes sier at Johannes Høsflot Klæbo og pappa Haakon mandag er på vei til treningsleir og høydesamling i Livigno i Italia.

– Vi har sagt nok og sendte ut en godt over snittet lang pressemelding fredag. Nå ønsker Johannes å ha fokus på trening og forberedelser fram mot sesongåpningen på Beitostølen, sier Gimnes om muligheten for nye, snarlige forhandlinger.

Kvalifisert

Johannes Høsflot Klæbo gikk ut av landslaget foran den kommende sesongen. Det ble begrunnet med både sportslige og ikke-sportslige grunner. Siden har Klæbo-leiren og skiforbundet forhandlet om en såkalt representasjonsavtale.

Klæbo er i utgangspunktet kvalifisert til å gå samtlige verdenscuprenn før jul siden han er regjerende verdenscupvinner.

Klæbo kan uansett stille i sesongåpningen på Beitostølen. Den går 17. til 19. november. Uken etter er det verdenscupstart i finske Ruka.

---

Dette er saken om Johannes Høsflot Klæbos representasjonsavtale med Norges Skiforbund:

* 23. april ga Johannes Høsflot Klæbo beskjed om at han ikke ville skrive under en ny landslagsavtale med Norges Skiforbund. Dette ble ifølge Klæbo gjort av både sportslige og ikke-sportslige grunner.

* I mai møttes Team Klæbo og Norges Skiforbund for første gang for å forhandle om en såkalt representasjonsavtale. En slik avtale er nødvendig for at Klæbo skal få gå verdenscup.

* Onsdag 11. oktober fortalte Team Klæbo at det fortsatt ikke var enighet.

* Fredag 13. oktober kom Team Klæbo med en pressemelding der de opplyste om at de droppet en privat sponsorlogo på landslagsdrakten, og det åpnet for at langrennssjef Espen Bjervig i Norges Skiforbund noe senere kunne bekrefte at en standard representasjonsavtale var spikret, og at Klæbo dermed kunne stille i verdenscupen.

* Søndag 15. oktober kom det nye signaler fra Norges Skiforbund. Da ble det kommunisert at det likevel trengtes nye forhandlinger før en endelig representasjonsavtale kunne signeres.

* Mandag 16. oktober opplyser Team Klæbo at de anser seg ferdigforhandlet, og at de har fått aksept for start i verdenscupen.

---