Hovedsponsor kritisk til skiforbundets Klæbo-håndtering: – Forundret

Sparebank1 bidrar med ti millioner til norsk langrenn i året. I et intervju med VG er hovedsponsoren tydelig på at Klæbo-striden burde vært unngått.

– Dette burde de ha landet for lenge siden. De er sammen hver helg gjennom vinteren på konkurranse, så de burde hatt god dialog og landet dette i april-mai, sier sponsorsjef Stein Bugge til avisen.

– Vi som hovedsponsor har en forventning om at de blir enige. Jeg er forundret over at de ikke klarer å lande en avtale, legger han til.

Sist fredag sa Johannes Høsflot Klæbo fra seg retten til å benytte seg av et sponsormerke fra sin private sponsor på landslagsdrakten. I etterkant framsto det som om det var brikken som gjorde at den mye omtalte representasjonsavtalen kunne komme på plass.

Søndag ble det imidlertid kjent via NRK at skiforbundet likevel vil ha nye samtaler om avtalen.

Klæbo-leiren mener på sin side at saken er oppe og avgjort.

– Vi har ikke noe nytt å si. Johannes har fått ja til å gå verdenscup, og vi anser oss som ferdig med saken, sier Lasse Gimnes til NTB mandag.

Han styrer mye av kommunikasjonen for Team Klæbo.

