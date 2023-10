NRK: Klæbo-avtalen likevel ikke i mål – langrennssjefen ber om nye samtaler

Det bekrefter han til NRK søndag kveld. To dager tidligere uttalte Bjervig seg som om avtalen var i boks, men innrømmer nå å ha vært for raskt ute med å kommentere saken.

Teamet rundt Klæbo sendte fredag ut en pressemelding, der det kom fram at trønderen dropper en privat sponsorlogo på landslagsdrakten. Med det grepet mente han at alt lå til rette for å lande en enighet med skiforbundet.

Kort tid etter sa Bjervig til TV 2 at «vi er glade for at vi endelig har landet dette». Siden har det vist seg at alt ikke var i orden likevel.

– Rett før vi skulle starte langrenns store høstmøte, sendte Klæbo ut en pressemelding, og da vi leste raskt gjennom den, fikk jeg inntrykk av at de ønsket en løsning med inn og ut av landslaget gjennom sesongen. Dette har vi hatt som et mulig alternativ i forhandlingene tidligere, og jeg uttalte meg i media om det samme tidligere i uka, skriver han i en melding til NRK.

Bjervig forteller videre at skiforbundet kommer til å kontakte Klæbo og hans apparat.

– Dette betyr at vi ikke har avklart hvordan avtalen blir, men en standard avtale kan være et alternativ slik som en lengre avtale kan være.

Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad har ikke ønsket å svare på NRKs spørsmål, men gir følgende kommentar:

– Jeg har god tro om at vi i løpet av kort tid skal ha alle brikkene på plass.

Klæbo har siden sist sesong valgt å stå utenfor landslaget, men får gå verdenscup så lenge han har en avtale med Norges Skiforbund.

Verdenscupåpningen skjer i finske Ruka 24. november.

[ Klæbo dropper logo – får standardavtale med skiforbundet ]