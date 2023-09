Langrennssjef Bjervig slutter i skiforbundet: – Mangler sulten

– Jeg har vært lenge i en krevende jobb. Det krever at du er 110 prosent på ballen hele tiden. Jeg hadde en plan om å gi meg etter OL i Beijing i 2022, men det ville ikke vært noe morsomt å gi seg etter et mesterskap som ikke ble husket som det beste sportslige for Norge, sier Bjervig til VG.

Han fortsetter i jobben ut året og vil være disponibel for skiforbundet og langrennskomiteen ut 2023/24-sesongen.

– Jeg prøver å gjøre det til en myk overgang og tror det er viktig for langrennssporten å bruke den tiden som er nødvendig for å finne en arvtaker, sier han.

– Selvinnsikt

Bjervig ble ansatt i Norges Skiforbund i 2014 og har vært langrennssjef siden 2018.

– Man føler at ting begynner å gå litt på autopilot, at man har gjort det samme mange ganger. Jeg har selv vært utøver og vet hvor synlig det er om man ikke er 100 prosent skjerpet. Så da tenker jeg at det er bedre å gjøre noe annet, sier Bjervig og legger til:

– Jeg gleder meg som en unge til sesongåpning og å være med på verdenscup, jeg er ikke lei på den måten. Men jeg merker at jeg mangler sulten som kreves for å slåss blant de beste i verden. Det er litt selvinnsikt.

51-åringen har ikke bestemt seg helt for hva han skal gjøre når han er ferdig med jobben i skiforbundet.

– Jeg har noen tilbud, og så har jeg egentlig ikke noe dårlig tid. Jeg har et småbruk, har en del eiendommer som jeg driver og forvalter og leier ut. Fokuset mitt er å gjøre en god innsats i skiforbundet til siste arbeidsdag. Så åpner det seg helt sikkert muligheter etter det, sier han til VG.

[ Johaug utelukker ikke mulig comeback: – Skal innrømme at jeg trener litt ]

Medaljejubel

Under Bjervigs tid i skiforbundet har norsk langrenn hatt stor sportslig suksess, men samtidig mange kontroverser og ubehagelige saker. Dette er resultatene siden han overtok som langrennssjef:

* Verdenscupen: Tre av fem mulige sammenlagtseirer for hvert kjønn.

* Ski-VM 2019: 10 gull, 3 sølv, 5 bronse (på 12 øvelser)

* Ski-VM 2021: 9-5-4

* OL 2022: 5-1-2

* Ski-VM 2023: 7-6-3.

[ Norske skistjerner vil ikke undertegne landslagsavtale ]