Svensk stjerne om mulig Johaug-comeback: – Tror ikke man skal kalle det en hemmelighet

Det var i et intervju med NRK tirsdag at Johaug åpnet for et comeback i kjølvannet av at hun har blitt mor for første gang.

– Vi får se. Jeg har ikke bestemt meg helt ennå om det blir noen flere skirenn eller ikke skirenn. Per nå nyter jeg livet som mamma. Jeg skal innrømme at jeg trener litt på si. Ja, jeg gjør det, sa langrennsdronningen fra Dalsbygda.

Johaugs mangeårige rival Ebba Andersson er ikke det minste overrasket.

– Jeg tror ikke man skal kalle det en hemmelighet, man har hatt sine anelser. Det ville ikke vært noen overraskelse, sier hun til Expressen om en mulig Johaug-retur.

– Det er Johaug vi snakker om. Hva som helst kan skje, uttaler Andersson også.

Den svenske skistjernen har ingenting imot nye dueller med Johaug, og vil mer enn gjerne sette den nyblivne mammaen på plass.

– Frem til hun la opp var det hun som var den egentlige målestokken når det kom til distanselangrenn. Det hadde smakt godt, sier Andersson og avslutter:

– Jeg har to gull å forsvare.

Hun sikter til VM-gullene fra Planica i vinter.

