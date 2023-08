Lundby har pekt seg ut «hårete mål» foran neste sesong: – Veldig realistisk

Onsdag var 28-åringen en del av verdikampen under Norway Cup. I etterkant tok hun seg tid til å snakke om hva som venter neste sesong

– Jeg er ganske fornøyd med hvordan ståa er og ligger veldig i rute til denne sesongen. Det er et helt annet utgangspunkt enn i fjor. Jeg ser lyst på framtiden, sier Lundby til NTB

Gjøvik-kvinnen har allerede pekt seg ut målene sine.

– Den kommende sesongen er ambisjonen å vinne verdenscupen sammenlagt og stå igjen med det lengste hoppet i Vikersund. Det er de to tingene jeg har lyst til å få til i år, fastslår hun.

– Tror det er mulig

– Det er et hårete mål med tanke på sånn ting har vært de siste årene, men jeg tror det er mulig, fortsetter Lundby.

Den tidligere suverene skihopperen har måtte ta et steg tilbake de siste sesongene, som følge av helseutfordringer. Likevel er hun tydelig på at målsettingen er mulig.

– Hvor realistisk tror du at det er?

– Jeg vil si at det er veldig realistisk. Det er mange som hopper bra, men jeg har vist før at jeg kan være den beste. Jeg tror fortsatt at jeg har det i meg. Det er krever mye, så det må legges ned en god jobb.

Gjorde comeback

Forrige sesong deltok Lundby i konkurranser igjen. På tampen ble det både VM-sølv i Planica og en sterk helg i hoppkonkurransene i Vikersund.

– Det var fantastisk å være tilbake, spesielt på slutten da jeg fikk litt lønn for strevet. Det ble en veldig fin avslutning. Jeg hadde ikke sett for meg det, avslutter Lundby.

Kvinnene sesongåpner i Lillehammer i starten av desember.

