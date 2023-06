Holund takkes av på Bislett – skal hylles av Lyn-fansen

34-åringen avsluttet langrennskarrieren etter forrige sesong. I hele sin aktive seniorkarriere representerte han Lyn Ski.

– En utrolig ambassadør for Lyn Ski, og hele klubben fortjener også at Lyns fotballpublikum takker han av på en skikkelig måte. Jeg tror alle som har sett han på TV i forbindelse med internasjonale eller nasjonale konkurranser har blitt litt ekstra stolt av at nettopp han representerer Lyn, sier styreleder i Lyn 1896, Petter Sætherbakken til klubbens hjemmeside.

Holund har fire VM-gull, to individuelle og to i stafett, samt en sølv og en bronse fra olympiske leker.

