Skiforbundet om Klæbo-bomben: – Vi respekterer denne beslutningen

Klæbo offentliggjorde sin avgjørelse i en pressemelding søndag kveld. Der heter blant annet det at de siste ukes hendelser rundt skiforbundet og landslaget er hovedårsaken til at han velger å si nei.

Langrennssjef Espen Bjervig kommenterer beslutningen i en uttalelse fra forbundet søndag kveld.

– Johannes har tidligere, også i media, kommunisert at en videre satsing kunne skje utenfor landslaget, og vi respekterer denne beslutningen. Samtidig er det viktig å understreke at vi naturligvis ønsket å ha han med videre på landslaget. Vi var positive til å tilrettelegge mest mulig for Johannes også kommende sesong, sier han.

Leder i langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, er på samme linje.

– Med forutsigbarhet og gode rammer, håpet vi at Johannes ville være med videre på landslaget. Samtidig har han vært tydelig på at et alternativ var å stå utenfor laget og det respekterer vi, sier han.

Skiforbundet har i dag en regel som sier at utøvere som har takket nei til landslagsplass ikke er aktuelle for å delta i verdenscup. Den kan nå bli endret.

«Ledelsen i norsk langrenn har sist vinter i flere sammenhenger uttalt at den mener det er grunnlag for å vurdere om skiforbundet bør endre dagens regel som sier at utøvere må takke ja til landslagsplass, dersom de vil delta i verdenscup og mesterskap. Dette skal diskuteres i det neste skistyremøtet», heter det i søndagens uttalelse.

Videre skriver forbundet at det er mye som ikke er avklart når det gjelder praktiske konsekvenser rundt det å takke nei til landslagsplass.

«Dette kommer Skiforbundet tilbake til senere», skriver langrennstoppene.

