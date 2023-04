Ekspertene om Klæbos landslagsexit: – Han er tydelig forbannet

Klæbo offentliggjorde sin avgjørelse i en pressemelding søndag kveld. Der heter blant annet det at de siste ukes hendelser rundt skiforbundet og landslaget er hovedårsaken til at han velger å si nei.

Langrennsekspertisen ble tatt på senga av det dramatiske grepet fra Norges største langrennsstjerne.

– Jeg er overrasket over at valget kommer før VM i Trondheim, men når vi ser hvordan Johannes har vokst bort fra landslaget de siste årene, er det ikke overraskende at han har tenkt at han vil kjøre solo, sier Petter Northug til TV 2.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn sier følgende til NTB:

– Det har tydeligvis vært samarbeidsproblemer i løpet av årets sesong, og landslaget og Klæbos team har hatt ulike sportslige opplegg. Blant annet har Klæbo kjørt sitt eget høyderegime, og uansett ville han ha blitt lite sammen med landslaget om han hadde fortsett med det. Og det har han vært klar på at han ville.

Forbannet

En annen TV 2-ekspert, Petter Soleng Skinstad, bet seg ekstra merke i Klæbos uttalelser om at han er oppgitt over behandlingen flere av hans lagkamerater har fått.

– Han er tydelig forbannet på måten skiforbundet kommuniserer. Han føler at gode venner, enten det er Didrik Tønseth eller Sindre Bjørnestad Skar, har blitt ordentlig dårlig behandlet. Det er et skikkelig spark han kommer med mot skiledelsen, sier han til TV 2.

– Jeg tror han er forbannet. Jeg tror rett og slett Johannes har fått nok. Han sier rett ut at måten dere behandler folk på, er hovedgrunnen til at han går ut av skiforbundet, legger Skinstad til.

Petter Northug tror kommunikasjonen har vært mangelfull.

– Absolutt. Etter NM del to tror jeg Team Klæbo forventet at skiforbundet skulle ta opp kontakten og være tidlig på ballen for å skape en dialog. Det har de ikke gjort. Det har gjort Team Klæbo irritert. Det vet jeg, sier Northug.

Langrennseksperten sier han kjenner seg igjen i Klæbos situasjon. Den tidligere stjernen brøt også med landslaget i sin karriere.

– Jeg vet hvordan det var i min tid, og jeg er overrasket over at det fortsatt ikke er en endring av kommunikasjonen som skal være etter en sesong. Spesielt i forhold til den største stjernen, sier Northug til TV 2.

Ventet løsning

Torgeir Bjørn sier til NTB at han trodde partene ville finne en løsning.

– Jeg trodde at de skulle finne en løsning også foran den kommende sesongen. Jeg så for meg at Johannes skulle være på landslaget fram til VM i Trondheim i 2025.

NTB har forsøkt å komme i kontakt med langrennssjef Espen Bjervig søndag kveld. Han uttaler seg imidlertid om Klæbo-exiten i en pressemelding.

– Johannes har tidligere, også i media, kommunisert at en videre satsing kunne skje utenfor landslaget, og vi respekterer denne beslutningen. Samtidig er det viktig å understreke at vi naturligvis ønsket å ha han med videre på landslaget. Vi var positive til å tilrettelegge mest mulig for Johannes også kommende sesong, sier han der.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen sier til NTB at han ikke ønsker å uttale seg om Klæbo-exiten søndag kveld.

