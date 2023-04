VG: Johannes Høsflot Klæbo har ikke sagt ja til landslaget – uttak neste uke

Mandag 24. april skal Norges Skiforbund presentere neste sesongs langrennslandslag på et pressemøte i Holmenkollen. Til VG sier Klæbo-pappa Haakon at det foreløpig ikke er avklart om sønnen kommer til å stå på listen.

«Vi ønsker ikke å gå inn på hvordan kommunikasjonen med forbundet er i forbindelse med ny sesong. Vi har ikke tatt noen beslutning om det blir landslaget eller ikke», skriver han til avisen.

«Det som er sikkert, er at Johannes kommer til å fortsette på det treningsarbeidet han har startet på mot VM i Trondheim 2025. Det opplegget inkluderer blant annet mange høydedøgn. Så får vi se på hvordan dette blir organisert, utenfor eller innenfor Norges Skiforbund», legger Haakon Klæbo til.

Nylig skrev Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli at Klæbo aldri har vært nærmere et brudd med landslaget. Han ga videre uttrykk for at han tror langrennsstjernen ikke er tilfreds med det forbundet kan tilby.

VG skriver at langrennssjef Espen Bjervig ikke har hatt anledning til å kommentere Klæbo-leirens utspill.

