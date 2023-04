Granerud firer i Planica – tapte terreng i skiflygningscupen

Hoppet på 231 meter holdt til 4.-plass for Asker-hopperen. Østerrikske Stefan Kraft vant og knappet med det innpå Granerud i kampen om skiflygingscupen sammenlagt. Granerud leder med ti poeng foran siste renn søndag.

– Nå er det «winner takes it all» i finalen, sa Granerud til Viaplay.

Rennet skulle egentlig bli gjennomført fredag, men værforholdene gjorde at arrangøren måtte flytte konkurransen til lørdag morgen. Som konsekvens ble det kun hoppet én omgang i mammutbakken.

Granerud har vunnet tre skiflygingsrenn denne sesongen. Asker-hopperen har vunnet verdenscupen sammenlagt.

For to år siden endte rennene i Planica svært ille for Kongsberg-hopper Daniel-André Tande. Et svært dramatisk og stygt fall endte med at han ble liggende i koma.

Han var for første gang tilbake i bakken til helgens renn. Lørdag landet 29-åringen på 199,5 meter og endte et stykke bak en topplassering.

Johann André Forfang hoppet 227,5 meter og endte på 8.-plass.

Bendik Jakobsen Heggli leverte et personlig bestehopp på 235 meter i konkurransen. Det holdt til 13.-plass. Robert Johansson endte like bak med et hopp på 222 meter.

Sondre Ringen landet på 209,5 meter (32.-plass), mens Kristoffer Eriksen Sundal svevde 181,5 meter (36).

