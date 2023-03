Thingnes Bø overlegen igjen – tredje strake seier i Holmenkollen

29-åringen hadde allerede vunnet sprinten og jaktstarten i den avsluttende verdenscuphelgen i Holmenkollen.

Stryningen vant med 26,2 sekunder ned til Niklas Hartweg på 2.-plass. Vetle Sjåstad Christiansen spurtet inn til 3.-plass og vant dermed verdenscupen i fellesstart.

– Det er det perfekte punktum. Det var veldig artig å avslutte med seier og motivasjon nok til å gå for det, sa Thingnes Bø til TV 2 etter seieren.

Tidlig bom

Thingnes Bø og Martin Ponsiluoma fikk tidlig en luke ned til resten av konkurrentene. Duoen skjøt imidlertid hver sin bom på første liggende skyting og mistet derfor ledelsen.

Christiansen, Sturla Holm Lægreid og Tarjei Bø lå innenfor topp sju med Benedikt Doll i front ut fra første skyting.

– Jeg skjøt heldigvis fullt hus på andre liggende skyting og følte meg bra siden, fortsatte Thingnes Bø.

Hartweg var først ut etter andre liggende skyting. Deretter fulgte Christiansen, Thingnes Bø og Bø på plassene bak.

Alene til mål

På første stående skyting hadde Thingnes Bø nok en gang sørget for en luke. En rask og feilfri serie sørget for at stryningen hadde et jerngrep om seieren.

29-åringen skjøt én bom på den siste stående skytingen, men gikk ut med 16,7 sekunder ned til Hartweg. Dermed kontrollerte han inn til seier.

Sturla Holm Lægreid gikk inn til 5.-plass, mens Tarjei Bø avsluttet verdenscupsesongen på 7.-plass. Johannes Dale og Filip Fjeld Andersen kom på henholdsvis 22.- og 30.-plass.

Tidligere på formiddagen søndag var det usikkerhet rundt om det ble rennstart til oppsatt tid. Årsaken var tåken som lå over nasjonalanlegget, men juryen falt ned på at forholdene var gode nok.

