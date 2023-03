Skiskyting: Fellesstarten trues av tåke

Det melder TV 2 og Dagbladet.

– Under disse forholdene kan vi gjennomføre. Det er både vi og IBU innstilte på. IBU vil strekke seg langt for å få det til, sa daglig leder for Holmenkollen skifestival til TV 2 søndag formiddag.

Ifølge kanalen skal juryen ha et møte om situasjonen 11.50.

Til Dagbladet sier vakthavende meteorolog Pernille Borander at det er stor sannsynlighet for at det blir mer tåke utover dagen.

– Det skal ikke komme noe særlig mer vind utover dagen, og det er heller sannsynlig at det skal komme regn. Det kommer til å være rimelig grått gjennom hele dagen i Holmenkollen, fortsetter hun.

Herrene skal etter planen gå fellesstart 11.50, mens kvinnene skal gå 15.10.

[ Johannes Thingnes Bø holdt konkurrentene unna – vant klart i Holmenkollen ]