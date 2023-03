Granerud i tet før finaleomgangen – nærmer seg sammenlagtseieren i Raw Air

26-åringen leder med ni poeng på toeren Stefan Kraft, mens Domen Prevc innehar 3.-plassen.

Asker-mannen ledet sammenlagt før den siste konkurransen i Raw Air. De nærmeste konkurrentene er Kraft og Anze Lanisek.

Robert Johansson hoppet 234 meter og er nest beste norske på 6.-plass.

Daniel-André Tande (12.-plass), Kristoffer Eriksen Sundal (20), Johann André Forfang (25), Sondre Ringen (26) og Joacim Ødegård Bjøreng (28) tok seg også til finaleomgangen.

Fredrik Willumstad, Anders Fannemel og Bendik Jakobsen Heggl klarte ikke å kvalifisere seg. Sindre Ulven Jørgensen ble disket.

Tidligere søndag ble det klart at Granerud er vinner av verdenscupen etter at polske Dawid Kubacki sto over dagens konkurranse.

