Granerud vant i Vikersund etter Stöckls gambling: – Coaching i verdensklasse

Granerud vant skiflygingsrennet etter to hopp på 235,5 og 222 meter. Det holdt til seier med 6,1 poengs margin foran toer Stefan Kraft. Daniel Tschofenig tok tredjeplassen.

Granerud ledet etter første omgang etter at landslagssjef Stöckl valgte å gå ned én avsats på farten før nordmannen skulle hoppe. Det ga mulighet for en solid poenggevinst, forutsatt at Granerud hoppet 228,5 meter eller lenger.

Det klarte Raw Air-lederen.

– Det var en veldig risikabel avgjørelse fra Alex, men det er jo coaching i verdensklasse når det lykkes. Helt episk rett og slett, sier Clas Brede Bråthen etterpå.

– Jeg vet at Alex noen ganger tenker sånn. Han sier til hopperen at han har tro på han og at forholdene er OK. Det der kan ha vært gamechangeren i Raw Air, legger han til.

Usikker Stöckl

Granerud selv var ikke klar over at farten ble satt ned som følge av et ønske fra den norske landslagssjefen.

– Det var iskaldt gjort. Jeg trodde jeg skulle hoppe 100 meter da jeg kom ut fra hoppet og så hvor langt det var ut på kulen. Jeg kunne ikke ha hoppet fra én bom mindre, sier han til NTB.

– Hvor viktig kan Stöckls avgjørelse bli Raw Air-seierskampen?

– Den kan bli viktig. Det var fantastisk. Og så på dette tidspunktet av turneringen. Det var imponerende, smiler Granerud.

Stöckl sa følgende om genistreken:

– Det lyktes, heldigvis. Det så ut til at forholdene holdt seg, og da tenkte vi at det kanskje var greit å gå ned én bom, sånn at Halvor kunne hoppe et godt hopp og sette et fint nedslag. Det klarte han, sier han.

– Hvor usikker var du?

– Ganske usikker. Men heldigvis gikk det bra.

– Bråthen kaller det coaching i verdensklasse?

– Når det går bra er du profet, går det dårlig er du idiot, svarer Stöckl til NTB med et smil.

Tror på Raw Air-seier

Med lørdagens seier leder fortsatt Granerud i Raw Air-sammendraget. Foran lørdagens renn skilte det 22,4 poeng i Graneruds favør etter at Kraft hoppet seg kraftig innpå i kvalifiseringen. Konkurransen avsluttes søndag med tre nye hopp.

– Det er bedre å lede enn ikke å lede. Det er den eneste jeg tenker om det. Jeg skal prøve å levere tre fine hopp i morgen. Da vil jeg forvente at det holder, sa Granerud om seierssjansene.

Robert Johansson ble nest beste norske på 9.-plass etter to svev på 209,5 og 220,5 meter.

Daniel-André Tande (19.-plass), Kristoffer Sundal Eriksen (20.-plass), Joacim Ødegård Bjøreng (23.-plass), Bendik Jakobsen Heggli (26.-plass), Sondre Ringen (28.-plass) og Johann André Forfang (29.-plass) deltok også i finaleomgangen.

