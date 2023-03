Røiselands siste sjanse: – En stor motivasjon

Røiseland har 17 individuelle verdenscupseirer, men ingen av dem har kommet på norsk jord. I fjor var hun nærmest da hun havnet på pallen i samtlige tre renn, men aldri øverst.

– Det er selvfølgelig en stor motivasjon. Så jeg skal gjøre alt jeg kan for å få det til, sa Røiseland til NTB da hun gjorde det klart at rennene i Kollen blir hennes siste som toppidrettsutøver.

I fjor vant hun verdenscupen sammenlagt for første gang.

Det er først og fremst de utrolige prestasjonene i mesterskap som har gjort at Røiselands navn har blitt blant de aller største i skiskytterverden. I VM har det blitt 13 VM-gull og fire bronsemedaljer. I OL i fjor tok hun fem medaljer, tre av dem gull.

[ Rørt Olsbu Røiseland legger opp og takker ektemannen: – Min største støttespiller ]

Ga beskjed til de andre forrige uke

Nå er det snart slutt, og det var en emosjonell Røiseland som kunngjorde karriereslutten. Lagkameratene fikk beskjeden litt i forkant.

– Jeg ga beskjed til de aller fleste forrige uke. Det var tøft, men litt godt òg å få sagt det høyt. Jeg hadde kun snakket med Sverre (Olsbu Røiseland, ektemann) før det, sier hun.

Det var en avgjørelse som kom etter en trøblete sesong hvor hun allerede i forkant hadde vært i tenkeboksen om det skulle bli mer satsing. Røiseland ble blant annet rammet av sykdommen helvetesild, som ga henne en lang pause fra sporten. Likevel kom hun tilbake og tok to stafettgull og en individuell bronse i Oberhof-VM. I tillegg vant hun to ganger i Nove Mesto na Morave i starten av mars.

[ Tiril Eckhoff legger opp: – Rart og litt trist, men deilig ]

– Sjansen er der

Røiseland kaller Sverre for sin «største støttespiller», og han selv har tro på at kona kan gå til topps for første gang i et individuelt renn i Kollen.

– Det hadde vært virkelig et fint punktum på karrieren. jeg tror sjansen er der. Hun er nok ikke i så rå form som hun var i fjor, så hun er avhengig av et veldig godt løp. Men hun har overrasket meg stadig andre ganger. Så hvem vet, sier Sverre Olsbu Røiseland til NTB.

Han er landslagstrener for Tyskland og vet hva som rører seg i sporten.

– Hun er utrolig god til å mobilisere når det virkelig gjelder. uansett: Karrieren har vært fantastisk. Om hun mislykkes og gjør dårlige renn i helgen, har det ingenting å si, sier han.

[ Eckhoff om veien mot karriereslutt: – Har vært krevende ]

Følelser i sving

Hovedpersonen selv er spent på hvordan opplevelsen vil bli.

– Jeg gleder meg veldig. Jeg tror det blir skikkelig fint. Det blir litt rart. Jeg skal gå og vite at det er mine verdenscuprenn. Det blir veldig merkelig. Hvordan jeg reagerer på det, det får tiden vise, sier hun.

– Jeg har lyst til å gjøre det bra og avslutte med gode skirenn, men samtidig er jeg klar over at sånt kan sette litt følelser i sving. Jeg har ikke lyst til å gå inn i Kollen med for høye forventninger, men heller slappe av og faktisk nyte det at nå er en veldig lang karriere over.

Fredag er det sprint på programmet i Kollen. Deretter er det jaktstart lørdag før Røiseland blir takket av med fellesstart.

[ Thingnes Bø tok sin åttende strake sprintseier i Holmenkollen ]