Granerud tapte terreng i Raw Air: – Mulighetene for å vinne var lik null

Kraft vant kvalifiseringen i skiflyging i Vikersundbakken etter å ha hoppet 239 meter. Med 238 meter endte Granerud 15,6 poeng bak mannen som seiler opp sin tøffeste Raw Air-konkurrent.

Nå skiller det 22,4 poeng dem imellom i sammendraget. Fem hopp gjenstår.

– Raw Air avgjøres stort sett alltid i skiflyging, for der deles det ut mer poeng og små feil får store poengutslag, sier Stefan Kraft til NTB – og svarer følgende på om han selv nå er favoritten til å vinne.

– Halvor leder fortsatt. Det blir en god kamp.

En smilende Granerud plasserer på sin side favorittstempelet hos østerrikeren:

– Han er favoritt. Det er han som har verdensrekorden. Jeg har ikke vært i nærheten av å vinne noen runder i dag, sier 26-åringen til NTB.

Også i prøveomgangen ble han slått av Kraft.

Måtte trekke seg

Det store poengtapet Granerud led i fredagens kvalifisering, hadde sammenheng med at han hoppet under klart bedre forhold enn Kraft. For å vinne kvalifiseringen måtte nordmannen dermed ha hoppet ned mot 250 meter.

Etter å ha rundet kulen oppdaget Granerud raskt at den grønne streken som markerte lengden han trengte, var plassert ubehagelig langt nede i bakken.

– Da tenkte jeg «det der har jeg ikke jeg lyst til». Jeg er veldig glad for at jeg var et stykke unna å vinne kvalifiseringen, når de ville at jeg skulle ned dit, sier Granerud.

– Det var nok trykk i landingen der jeg landet. Jeg vet da søren hva som gikk gjennom hodene deres da de tenkte at 250 meter i denne baken er «kjør», legger han til.

Granerud legger ikke skjul på at han gjerne hadde sett at juryen gikk ned på farten før han ble sendt utfor. Det hadde gitt andre muligheter. I stedet endte han opp med å trekke seg litt. Det resulterte også i en dårlig landing som kostet mange poeng.

– Jeg er glad jeg ikke landet der jeg måtte lande for å vinne kvalifiseringen, og da tenker jeg jo også at mulighetene for å vinne kvalifiseringen var lik null slik ting ble. Samtidig er det også mye fordi Kraft må ha gjort et veldig godt hopp.

Sto over etter fall

Johann André Forfang ble nest best av de norske på 6.-plass etter et hopp på 231,5 meter. Videre til lørdagens renn er også Bendik Jakobsen Heggli (211,5), Daniel-André Tande (205,5), Robert Johansson (194,5), Kristoffer Eriksen Sundal (208,5), Fredrik Villumstad (196), Joacim Ødegård Bjøreng (188,5), Marius Lindvik (184) og Sondre Ringen (173).

Plassering i topp 40 ga avansement. Michael Hayböck sørget for at to østerrikere toppet fredagens resultatliste etter å ha gjort kvalifiseringens lengste hopp på 239,5 meter.

Alle de seks første på start var norske hoppere. Lav fart og mislykkede svev gjorde det umulig for Anders Håre (108 meter) og Anders Fannemel (135) å kvalifisere seg.

Benjamin Østvold droppet kvalifiseringen etter fallet han hadde i prøveomgangen tidligere på ettermiddagen. Da mistet Lensbygda-hopperen kontrollen over kulen og fikk begge skiene slått av seg i landingen høyt oppe i mammutbakken. Deretter rutsjet han nedover unnarennet på ryggen og på siden.

Etterpå reiste 22-åringen seg umiddelbart på sletta og vinket til de frammøtte, men det ble ingen kvalik på ham.

