Golberg reiser ikke til Tallinn – fordel Klæbo i verdenscupjakten

Klæbo leder med 224 poeng på Golberg før helgens konkurranser i Falun og sprinten i Tallinn tirsdag neste uke. I og med at Golberg ikke blir å se i den estiske hovedstaden, er det mye som skal til for at ikke Klæbo vinner verdenscupen totalt.

Trønderen har til tider vært overlegen i sprint denne sesongen og reiser også til Tallinn.

For kvinnene er verdenscupleder Tiril Udnes Weng med. Hun jaktes på av blant andre amerikanske Jessie Diggins i kampen om sammenlagtseieren, og sprinten i Estland vil derfor komme godt med i poengsankingen.

---

Uttaket:

Menn: Harald Østberg Amundsen (Asker), Håkon Asdøl (Jardar), Ansgar Evensen (Vind), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Even Northug (Strindheim), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger), Erik Valnes (Bardufoss, Gjøran Tefre (Førde).

Kvinner: Julie Myhre (Byåsen), Mathilde Myhrvold (Vind), Kristine Stavås Skistad (Konnerud), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes), Maria Hartz Melling (Konnerud).

---