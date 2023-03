Opseth kunne juble etter vondt VM: – Egentlig i sjokktilstand

Holeværingen-hopperen var nummer sju etter første omgang etter et svev på 116,5 meter. I finaleomgangen fulgte hun opp med formidable 131 meter. Det klarte ingen å matche.

Tyske Selina Freitag fulgte nærmest. Hun var slått med seks tideler. Tredjeplassen gikk til Raw Air-leder Ema Klinec.

– Den så jeg ikke komme, sa en glisende Opseth på sletta da seieren var et faktum.

– Jeg er fortsatt litt i sjokktilstand. Fy søren hvor godt det her smaker, utdyper hun overfor NTB.

23-åringen har en tøff periode bak seg. Mandagens seier var hennes fjerde i verdenscupen denne sesongen. De tre første kom tidlig på sesongen, og i etterkant har Opseth slitt med å finne formen.

Det nylig avsluttede Planica-VM ble således ingen god opplevelse. I etterkant beskrev Holeværingen-hopperen opplevelsen som en fiasko. I et intervju under NTB slaktet hun også egen sesong og varslet en nådeløs evaluering etter at sesongen er over.

Turte ikke tenke

Mandag var 23-åringen tilbake på toppen av seierspallen.

– Det har vært veldig dype daler. Jeg har vært langt nede. Jeg har til tider trodd at jeg ikke kan å vinne hopprenn lenger, sier Opseth til NTB.

Den siste tiden har pilene pekt i riktig retning.

– Jeg har følt at jeg har tatt skritt i riktig retning, men har hatt fokus på arbeidsoppgavene mine. Derfor har jeg ikke turt å tenke at noe sånt som dette kan skje, sier Opseth.

Seieren er med på å bygge selvtillit foran de kommende rennene i Raw Air. Kommende helg er det avslutning i skiflygingsbakken i Vikersund.

– Hvis jeg er topp 15 sammenlagt, er det planen å hoppe der. Enn så lenge har jeg ikke vært innenfor den grensen, så vi får se, sier Opseth.

Kvandal trøblet

Eirin Maria Kvandal gjorde et solid førstehopp på 124 meter og ledet foran finaleomgangen i mandagens renn. Der maktet hun ikke helt å følge opp. 119,5 meter holdt til sjuendeplass.

Mosjøen-jenta satte ikke nedslag i landingen i noen av sine hopp og ble trukket av stildommerne for det. Landslagstrener Christian Meyer ba også om redusert fart for Kvandal foran finalehoppet. Det ble gjort for å gi landslagshopperen trygghet.

Kvandal har nesten to års skademareritt bak seg etter et stygt fall i februar i 2021.

Anna Odine Strøm var nummer seks etter første omgang på Lillehammer mandag, men klarte ikke følge opp. 118,5 meter ga en litt skuffende 12.-plass.

Nedtur for Lundby

Maren Lundby hadde store forventninger til rennene i Lysgårdsbakken, der hun har lagt ned et stort antall treningshopp. 112,5 meter i første omgang var imidlertid et stykke unna det hoppdronningen fra Bøverbru hadde håpet på.

I annen omgang ble det 113 meter. Dermed endte hun dagen på 14.-plass.

Thea Minyan Bjørseth fikk store problemer i sitt førstehopp. 95,5 meter var langt unna hennes toppnivå og endte opp med å koste henne finaleomgangen. Lensbygda-hopperen endte på en skuffende 32.-plass.

Nora Midtsundstad lyktes heller ikke på Lillehammer. Hun landet på svake 91 meter og måtte i likhet med Bjørseth se langt etter å hoppe finaleomgangen.

Oppgitt sportssjef

Snøvær førte til at starten på rennet på Lillehammer måtte utsettes i en drøy halvtime. Det fikk hoppsjef Clas Brede Bråthen til å rette flengende kritikk mot arrangøren.

– Dessverre er ikke bakken slik standarden skal være når det skal hoppes verdenscuprenn. Det er veldig trist når vi egentlig har helt ideelle forhold. Vi har det meste på plass, bare ikke en klar hoppbakke, sa han til TV 2.

Hoppsjefen mente snøværet ikke kunne komme som noen overraskelse.

– Jeg har i hvert fall sett på værmeldingen at det skulle komme snø. Dette skulle vi vært forberedt på. Det har skjedd før. Det er synd når læringskurven er så flat, sa Bråthen.

