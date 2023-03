Christiansen sikret overlegen stafettseier for reservepreget norsk lag

Det var et B-preget norsk lag som stilte til start i Östersund. Verdenscupleder Johannes Thingnes Bø, Sturla Holm Lægreid og Tarjei Bø har alle testet positivt på korona og måtte stå over stafetten i Sverige. Lægreid er imidlertid klarert for søndagens fellesstart.

Superstjernenes frafall ga Strømsheim og Sørum muligheten sammen med Johannes Dale og Vetle Sjåstad Christiansen.

Strømsheim startet ballet for det norske laget og måtte bruke ett ekstraskudd på både liggende og stående skyting, før han vekslet med Sørum som nummer to.

24-åringen måtte også fram med ekstraskuddene da han skjøt én bom på liggende, men hang likevel godt med teten etter en fantastisk ståendeserie. Sørum satte inn et ekstra gir inn til mål og sendte Dale ut i ledelse med 13 sekunder ned til Sveits.

Dale var heller ikke feilfri på standplass og røk på to bom på liggende og én på stående. Dermed kunne svenske Martin Ponsiluoma veksle helt likt med Norge ut på sisteetappen.

Christiansen skjøt én bom på liggende, men kunne gå Norge inn til overlegen stafettseier med fullt hus på sin ståendeserie.

Verdenscupstafetten i Östersund var Strømsheims og Sørums første på det øverste nivået.

