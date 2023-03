Norge med lagsølv i herrehopp – første medalje på fem år

Det ble slovensk hjemmeseier med sterke 12,9 poengs margin. Vertene var store favoritter og innfridde i storbakken. Østerrike tok bronsen og ble slått med 39,5 poeng.

I tillegg til Granerud besto Norges lag av Johann André Forfang, Kristoffer Eriksen Sundal og Marius Lindvik. Sølvet var Norges første mesterskapsmedalje i laghopp for menn siden OL-gullet i 2018.

I VM-sammenheng var det første norske lagmedalje på seks år.

Forfang var først i gang for Norge. Han hoppet 137 meter i første omgang og la på to meter til i et strålende svev i finalen. Sundal landet to ganger på 133,5 meter.

Det ble 125,5 og 131,5 meter på Lindvik i lørdagens renn. Norge var kun 0,2 poeng bak Slovenia etter to runder i finaleomgangen, men til slutt ble hjemmenasjonen for tøffe å slå.

Granerud leverte 136,5 og 135,5 meter som ankermann. Det var stor jubel i den norske leiren etter hans siste hopp.

Etter første omgang ledet Slovenia med 9,8 poeng på Norge. Da var Østerrike bare 0,8 poeng bak sølvplassen..

