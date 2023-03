Halfvarsson etter ny svensk stafettfiasko: – Feil laguttak

Svenskene fikk mange spørsmål om hvorvidt det var noe galt med skiene etter nedturen, men Halfvarsson svarte at løypa i Planica ikke passer ham. Dessuten mente han at han ikke burde ha vært ankermann.

– Dessverre er det et feil laguttak. De (laglederne) tenker vel at det skal bli en spurt, og at jeg er hvassest der. Men i denne løypa må man tenke på at det ikke er bare å gli med til en spurt, sa Halfvarsson til Viaplay.

– Jeg hadde også kunnet se for meg meg selv på en klassisketappe, og så kunne vi hatt «Wille» (William Poromaa) på den siste, la han til.

Lite stemte for den rutinerte svensken fredag. Han vekslet omtrent likt med Canada, Frankrike og Tyskland og tapte tid til alle tre lagene.

– Jeg vet ikke helt. Jeg kjenner meg tung. Jeg sliter med å skøyte i disse tunge forholdene. Det blir feil å skylde på skiene i dag. Jeg forsøker bare å henge med, og jeg må bare kjempe på dette føret. Det passer meg ikke helt.

[ Gullrekken fortsetter for Norge som vant sin 12. strake VM-stafett i Planica ]