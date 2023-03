Gullkvartetten får ny VM-sjanse i kombinert – Riiber leverte nytt panghopp på trening

Dermed får gullvinnerne fra onsdagens lagkonkurranse fornyet tillit foran den avsluttende VM-konkurransen lørdag. Der skal det hoppes i storbakken og gås 10 kilometer langrenn.

Østerrikske Johannes Lamparter er regjerende mester på øvelsen. Han tok gullet foran Jarl Magnus Riiber i Oberstdorf-VM for to år siden.

Norge har gjort rent bord i Planica så langt. Riiber vant det første individuelle rennet, og deretter ble det seier også i blandet lagkonkurranse samt lagkonkurransen for menn med hopping i storbakken.

[ Dramatisk gullfinish for «rekordmannen» Riiber: – Godt juryen tok til fornuft ]

Riiber favoritt

Også lørdag må Riiber finne seg i å være favoritt til å ta gull nummer fire. Til tross for en trøblete VM-oppladning med sykdom har 25-åringen vært i praktslag i Slovenia.

Da kombinertløperne gjennomførte den siste treningen i storbakken fredag, fortsatte gullfavoritten i det samme sporet. Han landet på formidable 135,5 i sitt første hopp og sto like godt over de to neste omgangene.

Riiber har vist enorm form i hoppbakken den siste uken. Det fikk lagkamerat Jørgen Graabak til å ta i bruk store ord.

– Per dags dato tror jeg bare det er (Halvor Egner) Granerud som slår ham, sa han til NTB for et par dager siden.

[ Her er fullt program for ski-VM i Planica ]

Skoglund og Tiller vraket

Riiber kan ta karrierens åttende VM-gull lørdag. Ingen i kombinerthistorien har flere.

Jens Lurås Oftebro nøyde seg med to hopp på fredagens trening. 121 meter i det første ble etterfulgt av 132,5 i det andre.

For Jørgen Graabak ble fasiten 121,5, 124 og 121 i de tre hoppene han gjorde. Espen Andersen landet på 124,5 i de to første treningsomgangene, mens det ble 128 meter i den siste. Da var han lengst av samtlige.

Fredagens laguttak betyr at Simen Tiller og Andreas Skoglund reiser hjem fra Planica-VM uten å ha vært i aksjon i konkurranse.

[ Riiber røper stor usikkerhet før VM: – Motivasjonen og trua fikk seg en knekk ]