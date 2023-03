Lyn-Holund åpner VM-stafetten for Norge – Amundsen fikk ikke plass

Stafetten over 4 x 10 kilometer gås fredag, som vanlig med to klassisketapper og to i fri teknikk.

Rekkefølgen på de norske løperne blir som følger: Hans Christer Holund, Pål Golberg, Simen Hegstad Krüger, Johannes Høsflot Klæbo.

Dermed får Holund jobben som startmann på det norske laget. Den jobben har han ikke hatt i mesterskap tidligere. Han gikk tredjeetappen i VM for to år siden. Da var Golberg mannen som åpnet ballet.

De fleste hadde nok tippet av Golberg skulle innlede stafetten denne gangen også, med Holund på 2. etappe.

[ Kveen rangerte stafetteventyret foran Northugs fantom-VM ]

Østberg Amundsen ikke med

Torsdagens uttak betyr at Harald Østberg Amundsen vrakes til tross for at han imponerte med VM-sølv på 15-kilometeren i fri teknikk onsdag. Flere eksperter tok til orde for at han burde få gå den tredje etappen, og at Krüger dermed kunne gå en klassisketappe.

Slik blir det imidlertid ikke.

– På en klassisketappe er Holund rangert foran Østberg Amundsen, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum og bekrefter at man ønsket Krüger på en fristilsetappe.

Krüger kunne også ha vært benyttet på en av de to første etappene, hvilket ville åpnet for Østberg Amundsen.

– Det var absolutt et alternativ som ble diskutert, sier Nossum.

Sjansen fredag får heller ikke Didrik Tønseth eller Erik Valnes, som begge kunne vært aktuelle navn.

– Han har i likhet med flere all grunn til å være skuffet. Det er rift om plassene. Han og flere kunne gjort en god figur, sier Nossum om Tønseth.

[ Østberg fikset norsk sensasjonsgull med kjemperykk etter svensk fiasko: – Rått ]

Mange strenger

Holund, bronsevinner på 15-kilometeren, tar seg altså av første etappe og får dermed sjansen til å ta nok et VM-gull. Klæbo skal avgjøre det hele.

– Vi som nasjon er ekstremt heldig som har verdens beste skiløper på siste etappe. Han har flest strenger å spille på og kan avgjøre når som helst, sier Nossum.

Pål Golberg, Emil Iversen, Hans Christer Holund og Johannes Høsflot Klæbo gikk på laget som tok gull foran Russland i 2021-VM.

Det norske laget har vunnet de elleve siste VM-stafettene på herresiden. Sist det ikke ble norsk gull, var i østerrikske Ramsau i 1999. Da ble det hjemmeseier til Østerrike etter at Christian Hoffmann slo Thomas Alsgaard på ankeretappen.

Simen Hegstad Krüger kan ta sitt tredje gull i Planica-VM dersom den norske gullrekken fortsetter fredag. Lyn-løperen har innledet mesterskapet med seier både på skiathlon og 15-kilometeren i fri teknikk.

[ Her er fullt program for ski-VM i Planica ]