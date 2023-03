Tiril Udnes Weng om ankeretappen: – Det hadde vært en ære

Hvilke fire som skal gå torsdagens VM-stafett i Planica blir offentliggjort senere i dag.

For fire år siden var det bortimot krangling mellom jentene for å unngå sisteetappen i VM i Seefeld. Det endte med at Therese Johaug tok en for laget og «måtte» ut i duell mot Sveriges raske Stina Nilsson. Det endte med 2.-plass for Johaug og Norge.

I Oberstdorf for to år siden var det Helene Marie Fossesholm som fikk æren av å paradere Norge inn til seier med 26 sekunder ned til det russiske laget på sølvplass.

Den gangen gikk Tiril Udnes Weng 1.-etappen for Norge. I år kan hun ende opp med ankeretappen. Det hadde ikke vært Nes-jenta imot.

– Jeg er veldig motivert for å gå ankeretappen for Norge, men så er jeg klar om det blir 1. eller 2. etappe også. Uansett hvilken etappe det blir, er jeg klar, sier hun.

Går for gull

Trolig går Tiril stafetten sammen med Astrid Øyre Slind, Anne Kjersti Kalvå og Ingvild Flugstad Østberg.

Heidi Weng ville nok ha vært blant de fire om hun ikke hadde reist hjem fra Planica før mesterskapet kom i gang.

– Du mener at du er den beste til å gå sisteetappen?

– Anne Kjersti kan gå den fort, og Ingvild også. Vi har flere. Men jeg synes at det hadde vært stort å få den æren, sier Udnes Weng.

– Du er kanskje den raskeste av de norske i en spurt?

– Ja, det kan hende, men det gjelder å tenke smart også. Det skal uansett godt gjøres å slå svenskene i en spurt, men vi går selvsagt for gull, sier hun til NTB.

Ivrige

Både Kalvå og Østberg melder seg klare til tjeneste. Østberg tar imot det hun får.

– Jeg var veldig på skøyting før mesterskapet kom i gang, men så fikk jeg en god feeling på klassiskdelen i skiathlon. Uansett hvem som skal gå, skal vi sette oss ned å finne den beste sammensetningen for det vi mener gir det beste sluttresultatet. Det er viktigere enn hva jeg selv ønsker å gå, men jeg ønsker å gå ja. Det vil jeg.

Kalvå var mer hemmelighetsfull.

– Vi skal sette oss ned og snakke sammen i kveld, og så får dere vite laget i morgen, sa Kalvå etter 4.-plassen i tirsdagens 10 kilometer i fri teknikk.

