Oppsiktsvekkende stort «landslagsfravær» i VM: – Ikke unaturlig

To langrennsøvelser gjenstår på kvinnesiden i VM: stafetten og tremila.

NTB har gjort en opptelling med utgangspunkt i de konkurransene som allerede er gjennomført i Slovenia og forventede laguttak til de som gjenstår.

Sju av de elleve løperne som utgjør denne sesongens elitelandslag for kvinner, har så langt ikke gått et eneste renn i Planica:

* Ane Appelkvist Stenseth og Helene Marie Fossesholm er begge i den norske troppen, men har så langt ikke fått sjansen.

* På plass i Planica er også Ragnhild Haga, etter å ha blitt hentet inn som reserve da landslagskollega Heidi Weng reiste hjem.

* Verken Julie Myhre, Marte Skaanes eller Mathilde Myhrvold klarte å kvalifisere seg for den norske VM-troppen.

Det stopper heller ikke der. To av de fire landslagsløperne som har vært på start i VM så langt, er Lotta Udnes Weng og Anna Svendsen. De har begge gått kun én distanse. Basert på sannsynlige laguttak til stafetten og tremila er det langt fra utenkelig at det blir med det.

Bjervig: – Ikke unaturlig

Dermed er Tiril Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå de eneste to elitelandslagsløperne som for alvor har tatt for seg av VM-starter. Begge har gått tre distanser hver så langt og ender fort med fem.

Ved siden av Udnes Weng og Kalvå er det nemlig løpere utenfor landslagssystemet som har dratt lasset i VM: Astrid Øyre Slind, Silje Theodorsen, Ingvild Flugstad Østberg og Kristine Stavås Skistad. Theodorsen tilhører riktignok utviklingslaget Team Elon-Nord-Norge.

Konfrontert med NTBs opptelling, svarer langrennssjef Espen Bjervig:

– Jeg vet ikke om dette er unaturlig. I VM har vi fire plasser per øvelse, fem dersom vi har regjerende mester. Det har vi ikke på kvinnesiden nå. Det er én øvelse som skiller seg fra de andre, sprinten, og resten er distanseøvelser. Da blir det fort at de beste utøverne, som går fort i både klassisk og skøyting, vil gå gjentatte øvelser. Jeg ser ikke noe spesielt i det.

Slind og Østberg igjen?

– Gjør du deg noen tanker rundt dette med tanke på neste sesong?

– Hvis du tenker på uttak av lag, skal vi først gå ferdig rennene her i VM. Vi har elleve jenter på laget i år, og jeg vet ikke helt hva det blir til neste år. Det er veldig naturlig at de beste går mange distanser i VM, mens de nest beste blir reserver, svarer Bjervig.

Uttakene til stafetten og den avsluttende tremila for kvinner er inntil videre ikke offentliggjort. Alt tyder imidlertid på at løpere som bronsevinner Astrid Øyre Slind og Ingvild Flugstad Østberg blir representert også der.

Dermed kan fort verdenscupleder Tiril Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå bli elitelandslagets eneste representanter også på de distansene.

– Det viktigste for meg er at vi har en politikk der vi tar vare på de som er gode med tanke på et VM-uttak, og at alle får sjansen. Og så tenker jeg at det er en kompliment til Langrenns-Norge at vi har mange sterke miljøer rundt omkring, sier landslagstrener Sjur Ole Svarstad når NTB om tallene.

– Det ville i alle tilfeller vært en utopi for meg å ha alle elleve løperne her med sine ulike kompetanser og mål for sesongen, men som ansvarlig for laget gjennom et treningsår skulle man helt sikkert sett at flere fikk oppfylt drømmen om å gå i VM, legger han til.

Ikke helt overraskende

Svarstad peker samtidig på at landslagsledelsen allerede før sesongen visste at det var jevnere i norsk kvinnelangrenn enn noen gang, og at det ville komme løpere fra utenfor elitelaget som også måtte tas vare på gjennom verdenscupsesongen.

– Vi må ta vare på de som er kvalifisert, sier han.

– Kan vi konkludere med at det står en del jenter og banker på landslagsdøra foran vårens uttak?

– Det synes jeg absolutt vi kan gjøre. Det er jo flott og et luksusproblem. Det kommer til å bli et langt møte, ler Svarstad – og legger til:

– Jeg tenker at dette i all hovedsak er positivt for norsk langrenn, og så må vi på vårt lag selvsagt se hvordan vi kan holde utøverne mer friske og raske neste sesong.

– Du ser ingen bekymringer rundt «landslagsfraværet» i VM?

– Nei, det gjør jeg egentlig ikke. Jeg føler at mange av de som ikke får gå her i VM, likevel har gjort gode renn. Noen har vært langvarig syke og er litt tilbake nå. Det er litt tilfeldigheter i dette, men det er jo et interessant poeng, så vi må sørge for å følge opp løperne våre sånn at de tar nye steg.

