Hjerteskjærende tap for Ready – slapp inn i siste minutt

For etter 89 minutter sto det 3-3 i Sarpsborg og det så ut til å gå mot ekstraomganger og første målet vinner.

Ready ledet både 2-1 og 3-2 tidligere i oppgjøret, men Sarpsborg kom tilbake begge ganger, og lagene var altså like langt når det tikket mot overtid.

Så skjøt Mikko Lukkarila mot målet, ballen ble blokkert og på to-tre meter sto Mathias Nilsen og ventet. Han pirket ballen over linja og sendte Sarpsborg til himmels.

Langt nede

Ready presset knallhardt for en utligning på overtid og bombarderte målet til Sarpsborg, men de klarte aldri å få den forløsende scoringen.

Dermed vant Sarpsborg den meget viktige tredjekampen i best-av-fem-serien, og har nå et skikkelig overtak på Ready.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har egentlig ingen ord, det var bedrøvelig og tungt som faen. Vi må opp i ringa på fredag, for da gjelder det virkelig, sier Gustav Eriksson.

– Vi gjør en bra kamp i 70 minutter, før vi ødelegger alt for oss selv. Vi følger ikke planen og begynner å gjøre ting selv. Det hakker offensivt og vi er dårlige defensivt. Det er jævlig kjipt, rett og slett, sier Fredrik Nordby.

Sarpsborg må vinne én til

Seriemesterne fra Sarpsborg må slå Ready i én av de to siste kampene for å ta seg til klubbens første finale siden 2003 og deres tredje i historien (én triumf, i 1992 over Drafn).

Kamp tre spilles på Gressbanen fredag klokken 19.00, mens en eventuell femtekamp går av stabelen i Sarpsborg søndag.

– Vi må være litt nøyere i avgjørende situasjoner og være påskrudd mentalt, både før kampen og de 90 minuttene kampene varer. Også må vi tette igjen bakover, sier Nordby.

Begge lag ledet

Før Nilsen avgjorde bølget kampen fram og tilbake. Sarpsborg gikk opp til 1-0 etter fem minutter ved samme Nilsen, mens Gustav Eriksson utlignet fem minutter senere.

20 minutter var spilt da Ole Robin Kjellmann scoret i andre kamp på rad mot laget der han spilte som ung. Nordby fikk ball ute til høyre og vippet den inn i boks. På bakerste stolpe fikk Kjellmann fram kølla og pirket ballen i mål på volley.

Felix Ljungberg kunne økt til 3-1 på straffe tre minutter senere. Kjellmann kom alene med keeper og ble hektet, og dommerne valgte å dømme straffe. Readys svenske kaptein smalt ballen i tverrliggeren og ut.

Og istedenfor 3-1-ledelse til Ready, utlignet Sarpsborg til 2-2 etter 27 minutter. Ilya Ponomarev fikk et kjempetreff på corner og scoret Sarpsborgs andre mål. 2-2 var også stillingen til pause.

Ny ledelse for Ready

Ready tok ledelsen igjen fem minutter ut i den andre omgangen. Aksel Trygstad Lamache dro av seks Sarpsborg-spillere og slo ballen ut høyre til Ljungberg, som skjøt fra kloss hold. Han la ballen langs bakken og i mål til 3-2-ledelse. Da var det spilt 50 minutter.

20 minutter senere var lagene like langt igjen. Sarpsborg fikk frislag på 20 meter og Christer Lystad dyttet ballen en liten centimeter ut venstre til Mikko Lukkarila. Han dundret ballen opp i nettaket til 3-3 på utsøkt vis.

Tre minutter før slutt fikk Sarpsborg muligheten til å avgjøre på straffe. Keeper Robin Eliasson kastet langt og fant Nilsen, som ble revet over ende av Simon Carlsson. Dommerne dømte straffe, men Ponomarev blåste forsøket langt over.

Så fikk altså Nilsen muligheten og avgjorde til 4-3. Og det ble sluttresultatet.

