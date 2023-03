Clas Brede Bråthen: – Maren er nummer én i norsk hoppsport

– Det er definitivt noen å konkurrere med, men ja, jeg mener det. Det er en historie bak dette som er så mye mer enn bare idrett, sa Bråthen på spørsmål fra NTB.

– Hun har vunnet verdenscupen sammenlagt tre ganger, hun har OL-gull og VM-gull, og tar VM-medalje for 10. gang. Det er vanskelig å sammenligne, men tar vi med det hun har skapt i den politiske kampen og det hun har stått i med helsa si så er hun nok Norges største skihopper gjennom tidene.

Han så Lundby sette bakkerekord med 139,5 meter i første omgang og ta ledelsen med finaleomgangens til da beste hopp på 133 meter. Så kom Alexandria Loutitt og knep gullet i konkurransens siste hopp.

– Det er to vinnere i kveld, en er canadisk og en er norsk. Det var den beste hopperen som vant i dag, men den største idrettsprestasjonen var det nok Maren som sto for, sa Bråthen med sviktende stemme.

– Ekstremt vakkert

– Det er et ekstremt vakkert idrettsøyeblikk, det må jeg si. Med alt som ligger bak er det så helt fantastisk at jeg mister ordene litt igjen, som hu dama er veldig god til å sørge for at jeg gjør.

Lundby har slitt med helseutfordringer etter storbakkegullet i VM for to år siden og mistet hele OL-sesongen i fjor og deler av denne. Onsdag var hun tilbake i toppen.

– Ingen skihopper jeg kjenner til har vært i nærheten av å legge ned så mye arbeid over så lang tid, og føle at mesteparten skjer i bratt motbakke. Hun sto i det, og nå føles det utrolig bra for alle som har stått på, hjulpet og prøvd å finne løsninger på utfordringene hennes, sa Bråthen.

Inspirasjon

– Det var episk å se Maren begynne å få til hoppingen i går, for vi vet hva slags vinnerskalle hun har.

Hoppsjefen håper at Lundbys prestasjon inspirerer andre.

– Vi er en liten nisjeidrett, men jeg tror og håper at mange unge jenter og gutter nå tenker at denne idretten har jeg lyst til å drive med. Det går faktisk an å vinne uten perfekt kropp. Maren var veldig nær det i dag, og kroppen hennes er ikke perfekt for å drive med skihopping. Det er en kjempeseier for idretten vår, sa han.

