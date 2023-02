Formidabelt lønnshopp for hoppstjerne – åpner for Liverpool-tur i «belønning»

Alta-hopperen er inne i karrierens i særklasse beste sesong. Tre verdenscupseirer har det blitt så langt. I tillegg har hun ytterligere fem pallplasser i verdenscupen, samt tre VM-medaljer.

Suksessen gir ikke bare selvtillit. Det blir også klingende mynt i kassa av den slags. I langt større monn enn 24-åringen har vært vant med fra tidligere.

Så langt denne sesongen har hun hoppet inn 584.000 kroner i premiepenger fra Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS). I tillegg kommer pengepremiene de to bronsemedaljene og sølvmedaljen i Planica-VM utløser fra samme kilde.

– Det med penger er enda et moment som kommer når man lykkes, sånn som jeg har gjort. Jeg gjør ikke dette på grunn av pengene, men det hjelper absolutt. Det gjør det lettere å prioritere sånn jeg gjør, smiler Strøm til NTB.

– Det er en bonus ved gode prestasjoner og god hopping, legger hun til.

Gir frihet

Alta-jenta sitter ved spisebordet på hotell Miklic i Kranjska Gora, der den norske hoppleiren holder til under VM. Hun virker avslappet til tross for at mange flere enn tidligere vil ha en bit av henne.

Mer ro har hun også rundt privatøkonomien enn før. Før inneværende sesong hadde hun aldri tjent mer enn 234.000 kroner i premiepenger fra FIS på én sesong. De fem foregående sesongene har inntektene summert seg opp til godt i overkant en halv million kroner – til sammen.

– Hvilke muligheter og friheter gir de økte inntektene deg?

– Det gjør at jeg trenger å tenke mindre på økonomi. Det betyr blant annet at jeg kan investere i utstyr for å utvikle treningen min og være mer effektiv på trening, smiler Strøm – og utdyper:

– Jeg kan for eksempel prioritere å bytte joggesko oftere, for å unngå belastningsskader rundt løping. Det er noe jeg har slitt med, fordi jeg har holdt på joggesko for lenge. Det medfører en del småskader, som jeg håper å unngå ved å bytte sko oftere.

Frustrert over Liverpool

– Nå lever du godt av idretten?

– Ja, jeg gjør det. Det er absolutt veldig fint, men det er som sagt ikke derfor jeg driver med dette. Det er et hyggelig moment ved dette, men ikke motivasjonen for det, sier Alta-jenta.

Når NTB lurer på om de forsterkede økonomiske musklene åpner for at hun kan være litt mer raus med seg selv, tar Strøm en liten tenkepause.

– Vi får se etter sesongen om jeg finner på noe. Jeg vurderte kanskje å ta en tur til England og se på Liverpool, men det er vel ikke noe man gjør om dagen. Det er nok frustrasjon som det er allerede, ler hun.

26-åringen er innbitt Liverpool-supporter og liker naturligvis dårlig at favorittlaget plundrer unormalt mye denne sesongen. Nedturene har kommet like ofte som oppturene.

Storbakken neste

Den triple medaljøren fra Planica-VM påpeker at hun har få løpende utgifter, i og med at hun fortsatt bor hjemme hos mamma og pappa. Det bidrar også til at inntektene som nå kommer inn, kan pløyes tilbake i satsingen.

– Tidligere måtte jeg oftere prioritere, og enkelte ganger måtte jeg trene hjemme fordi jeg ikke kunne dra til Lillehammer. Det er befriende og veldig mye lettere sånn ting er nå. Jeg kan prioritere trening fordi jeg har økonomi til det, sier Strøm.

Mer premiepenger kan det også komme inn på kontoen som følge av Planica-VM. Det individuelle rennet i storbakken gjenstår for hoppkvinnene. Det går kommende onsdag.

Der må Strøm igjen finne seg i å være blant favorittene. 26-åringen ser fram til VM-avslutningen.

– Det blir fint. Jeg gleder meg ganske mye. Jeg håper at jeg skal kunne klare å gjøre gode hopp der også, smiler hun.

