Drømmestart for Lundby i storbakken – viste medaljeform på trening

Tirsdag morgen gjorde kvinnehopperne sine tre første treningshopp i storbakken. For regjerende mester Maren Lundby ble det en særdeles hyggelig opplevelse.

Bøverbru-jenta åpnet med et hopp på 127,5 meter i første treningsomgang. Med det var hun femte best. Hjemmehåpet Nika Kriznar var best med 131,5 meter.

I treningsomgang nummer to var igjen Kriznar best med 134 meter. Der endte Lundby på tredjeplass med et meget solid svev på 131 meter. Med det var hun nest lengst av samtlige. Østerrikske Eva Pinkelnig snek seg rett foran henne på poeng.

Dermed ble Lundby nummer tre i omgangen.

Knyttet nevene

I omgang nummer tre gjorde veteranen et kanonhopp på 133,5 meter. Etter landing knyttet totningen nevene og jublet. Det er ikke hverdagskost.

– Det var ganske artig å hoppe i dag, gliste Lundby.

– Hvordan kjentes det ut?

– Bra. Nå treffer jeg med det tekniske, og da flyr det ganske mye lenger. Det var deilig å få ut noen sånne hopp, ikke når det gjelder akkurat, men i konkurransesammenheng, svarte den regjerende mesteren.

Hoppet på 133,5 meter var det lengste i treningsomgang nummer tre. Slovenerne Nika Kriznar og Ema Klinec sto riktignok over.

Den norske hoppdronningen har sakte, men sikkert jobbet seg målrettet tilbake i hopptoppen denne sesongen. I normalbakkerennet i VM endte hun på en sterk sjetteplass og gjorde sin beste konkurranse på to år.

Nå kan det se ut til at totningen har funnet formen til storbakkerennet i VM.

Lundby mener hun skal ha enda bedre forutsetninger for å lykkes i den store bakken sammenlignet med den lille i Planica.

– Jeg liker å tro det selv, i hvert fall. Jeg tror jeg har en måte å hoppe på som gjør at hvis jeg treffer bra med det tekniske, flyr jeg bra. I tillegg har jeg et utstyrsoppsett som er enda bedre med tanke på å fly langt. Jeg har jobbet en del med det, sier hun til NTB.

Tyngre for Strøm

For Anna Odine Strøm, som står med tre medaljer på tre forsøk så langt i VM, var ikke treningshoppingen tirsdag morgen like oppløftende. Hun hoppet 122,5, 123 og 125 i sine tre forsøk.

Thea Minyan Bjørseth landet på 127,5, 124 og 125,5.

Silje Opseth ble vraket til laget i normalbakken, men jakter revansje i den store baken. Holeværingen-hopperen strakk seg til 116, 123,5 og 120,5.

Norge kunne stilt med fem hoppere i storbakkerennet som følge av at Maren Lundby er regjerende mester, men Eirin Maria Kvandal sliter med en leggskade og stiller ikke.

