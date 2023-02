Leggtrøbbel stopper Kvandal i VM – disse deltar i storbakkerennet

Kvandal ble nummer 21 i normalbakkerennet i VM, før hun var med på det norske bronselaget noen dager senere. Mandag gjorde hun det klart at hun ikke stiller i storbakken.

Årsaken er problemer med en betennelse i leggen.

– Jeg har noen problemer med leggen etter normalbakkerennet. Jeg kan ikke gå fullt for det, og dermed ser jeg ikke noen grunn til å delta. Det er slik det er, sa Kvandal da det laget holdt pressetreff på hotell Miklic i Kranjska Gora mandag.

Kvandal stilte ikke til intervjuer i etterkant av fellesseansen for å utdype beslutningen som var tatt.

Har vondt

– I all enkelhet handler det om at hun har vondt når hun lander. Det gjør at hun i luftferden gruer seg til når smellet kommer. Da blir der vanskelig å drive toppidrett på det nivået hun vil, sier landslagstrener Christian Meyer til NTB.

– Vi har snakket med Eirin, og nå har hun vært med i sitt første VM og tatt en medalje. I tillegg har hun kommet langt i rehabiliteringen sin. Når man er her i VM, er det ikke sånn at man må hoppe en konkurranse når man har smerter. Da velger vi heller å skåne henne for det, utdyper han.

– Var det full enighet blant alle involverte om beslutningen?

– Ja, absolutt. Vi snakker jo med utøveren. Det har ingenting å si hva vi mener hun skal gjøre, hvis hun mener noe annet selv. Samtidig er det sånn at hvis hun vil presse gjennom ting, må vi være med å hjelpe henne og si at det er nok. Hun er imidlertid en oppegående jente, svarer Meyer.

Kan kutte sesongen

Kvandal har slitt voldsomt med skader de siste årene. Først i desember gjorde hun comeback i verdenscupen på Lillehammer etter en nesten to år lang rehabilitering etter en stygg kneskade.

Selv da var det ikke gitt at hun skulle til VM.

Hvordan resten av sesongen ser ut for Mosjøen-jenta er det stor usikkerhet knyttet til.

– Nå får vi se hva Eirin skal være med på. Det er ikke sikkert hun skal være med på det som er igjen. Hun er kommet langt allerede. Vi ser an, så får vi se om det blir noe mer verdenscup på henne. Jeg tror det er bra for henne å få en pause og bra ressursperiode foran neste sesong, sier landslagstrener Meyer.

– Dere kan komme til å kutte sesongen nå?

– Ja, kanskje i forhold til verdenscup. Det må vi se an. Men hun kommer uansett til å hoppe trening til snøen forsvinner.

Ikke fullt lag

Som følge av at Kvandal ikke kommer til start, stiller ikke Norge fulltallig lag i storbakkerennet i VM. Maren Lundby har friplass som regjerende mester, og hun får med seg Silje Opseth, Anna Odine Strøm og Thea Minyan Bjørseth.

Norge kun stilt med fem utøvere.

Strøm har medalje i alle renn hittil. Hun tok bronse i normalbakkerennet og kvinnenes lagkonkurranse, mens det ble sølv i den blandede lagkonkurransen søndag.

Storbakkekonkurransen blir Opseths første renn i Planica-VM.

