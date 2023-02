Kombinertjentene ut mot IOC: – Helt tullete at vi ikke får være med i OL

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har besluttet at kvinnekombinert ikke får plass på OL-programmet i 2026. Westvold Hansen og resten av kombinertmiljøet har imidlertid varslet kamp og nekter å gi opp.

Også foran fredagens VM-langrenn krysset løperne stavene over hodet i sin vante markering mot IOCs ståsted i saken. Etter målgang fortsatte kampen.

– Jeg synes dette er gode konkurranser, og pallen består i dag av Norge, Tyskland og Japan. Det er ikke alle nordiske idretter som har Japan på pallen. Det har jeg å si til det. Jeg synes IOC kan tenke seg om en gang til, før de stenger oss ute fra OL, sier Marte Leinan Lund til NTB og andre medier.

– Det er helt tullete at vi ikke får være med i OL, kun fordi vi er jenter, fortsetter hun.

– Kjempefrustrerende

Storesøster Mari er like kamplysten. Hun mener nivået på løperne kvinnekombinert peker bratt oppover.

– Vi gir oss ikke. Jeg har forbedret meg sykt mye siden jeg tok sølv i Oberstdorf. I dag ender jeg på 20.-plass. Nivået har løftet seg helt enormt, og det er fortsatt mange år igjen til OL i 2026, sier Tolga-løperen til NTB.

– Det går ikke an at IOC har OL eller grener som ikke er likestilt i 2026. Det er viktig for alle at vi kommer på programmet, fortsetter Leinan Lund.

Sportssjef Ivar Stuan blir også svært engasjert når OL-saken blir tema.

– Jeg har sagt hele veien at så lenge jeg lever, og jentene ikke er med, skal jeg fighte videre. Jeg skal kjempe fram mot 2026, men vet at det er vanskelig, sier Stuan til NTB.

– Hvor fortvilende er denne kampen?

– Det er kjempefrustrerende. Jeg snakket med den italienske skipresidenten i dag og han syntes å ha gitt opp. Da sa jeg at vi ikke kan gi opp. Det hjelper imidlertid ikke at jeg sier det. Jeg er jo bare en skarve sportssjef fra Norge.

Står igjen alene

Sportssjefen peker på at av de 16 idrettene som er på OL-programmet, har 15 av dem jenter med.

– Det er bare vi som står igjen, sier Stuan.

– Er du redd for at det fort kan bli begge kjønn eller ingen kombinertløpere i OL?

– Vi har jo hørt det. Vi er litt på den at vi frykter det. Det er helt meningsløst, synes vi. Det var jo dette som startet nordisk skisport.

Stuan røper at det skal avholdes FIS-møter under Planica-VM. Der vil kombinertløpernes OL-sak bli løftet fram fra norsk side.

– Vi har FIS i ryggen, de synes vi er like kule som gutta og gir oss sjanser, så da skjønner jeg ikke hvorfor IOC skal være uenige, sier Ida Marie Hagen.

Rørende

Hun håper IOC vil la seg påvirke.

– Jeg håper de får øynene opp for oss. Det er utrolig rart at vi ikke skal på OL-programmet. Det gir ingen mening for meg. Vi har ikke gitt opp, sier Hagen.

Lillesøster Mille føler på støtten fra omgivelsene.

– Når man står på start og krysser stavene, og så er det så mye jubling fra publikum, viser det at vi har dem og idretten i ryggen. Det er utrolig rørende å kjenne at man ikke er alene, sier hun.

