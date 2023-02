Granerud sekser i VM-kvalifiseringen – alle norske videre

Granerud leverte et svev på 95,5 meter og endte med det på 6.-plass. Slovenske Anze Lanisek var best i kvalifiseringen med et hopp på 98 meter, mens østerrikske Stefan Kraft fulgte på 2.-plass, en halvmeter bak. Slovenske Timi Zajc ble nummer tre.

Granerud er i kjempeform og leder verdenscupen sammenlagt med 293 poeng ned til polske Dawid Kubacki på 2.-plass. Granerud har hittil i sesongen 17 pallplasser, hvor av 11 seire, på 26 verdenscuprenn.

Asker-gutten mangler likevel et mesterskapsgull. Han har en 2.-plass fra lagkonkurransen i Oberstdorf 2021 som beste i VM-sammenheng, mens i OL har det bare blitt med en 4.-plass fra lagkonkurransen i Beijing 2022.

Johann André Forfang ble nest beste norske i kvalifiseringen med 20.-plass etter å ha levert et hopp på 94 meter.

– Jeg synes det er en bra trend jeg er inne i. Jeg er ikke avhengig av mye flaks for å henge med i toppen nå. Jeg er fornøyd med det jeg fikk ut av dette her, sa Forfang til NRK.

Kristoffer Eriksen Sundal (32.-plass) og Marius Lindvik (37.) er også videre til VM-rennet etter å ha landet på henholdsvis 92,5 og 94 meter.

– Ting kan snu på en dag. Jeg synes jeg hoppet ganske fornuftig og bra i går, men jeg klarte ikke å fortsette med det i dag, sa Sundal til NRK.

I Oberstdorf-VM for to år siden var det polske Piotr Zyla som tok gullet i normalbakkerennet foran tyske Karl Geiger og slovenske Anze Lanisek.

Normalbakkerennet avholdes lørdag klokken 17.00.

[ Granerud med Ukraina-støtte på ettårsdagen for krigen: – Da har du perspektiv på ting ]