Granerud med Ukraina-støtte på ettårsdagen for krigen: – Da har du perspektiv på ting

Fredag er det ett år siden den russiske krigføringen i Ukraina startet.

Vestlige militære tjenestemenn anslår at over 100.000 mennesker er drept eller såret på begge sider i det som er den blodigste konflikten i Europa siden andre verdenskrig. Titusener av sivile er også drept, mens millioner har flyktet fra kampene.

Fortsatt er det ingen tegn til at krigshandlingene går mot slutten.

I en melding på Twitter markerte verdens beste skihopper, Halvor Egner Granerud, det dystre jubileet på sin måte.

«Ett år er gått siden det Europa jeg har kjent hele mitt liv ble endret. Krigen pågår fortsatt, og det er fortsatt behov for hjelp», skriver hoppstjernen.

Ga donasjon

Videre viser askerbøringen til at han var invitert til NRK-programmet Lindmo etter seieren i den tysk-østerrikske hoppuka i forrige måned. Gjest der var også Sander Trelvik, som ble skadd i et russisk angrep mens han jobbet som frivillig hjelpearbeider i Ukraina.

«2. februar ble han truffet av et russisk missil, heldigvis lever han fortsatt», skriver Granerud.

VM-gullfavoritten opplyser deretter at han fredag har gitt en donasjon til hjelpearbeidet i Ukraina, og at han oppfordrer andre til å gjøre det samme.

Sportssjef Clas Brede Bråthen er ikke overrasket over elevens engasjement for verdenssituasjonen.

– Halvor får med seg veldig mye av det som skjer rundt omkring, og er opptatt av at flest mulig skal ha det bra. Jeg er ikke veldig overrasket, for å si det sånn. Han har mye bra i bunnen, sier han til NTB.

– Så kan også det være til hjelp. Da har du perspektiv på ting. Når han er i hoppbakken, er det nok ikke så mye annet enn å ta ut de beste hoppene han har fokus på. At han innimellom kan bruke energi på å reflektere over de større perspektivene når det tighter seg til, tror jeg ikke er uheldig for en person som Halvor, legger han til.

Ikke første gang

Det er ikke første gang at Granerud engasjerer seg i Ukraina-krigen. I mars i fjor opplyste Asker-hopperen at han ville donere 30 kroner til Røde Kors for hvert verdenscuppoeng han tok i sesongavslutningen.

«Jeg oppfordrer alle mine følgere til å tenke på hva de kan gjøre, siden over en million mennesker nå har blitt tvunget til å forlate hjemmene sine for en uviss framtid. Hjelpen som spesielt det polske folket har vist har vært hjertevarmende å se, og et lys av håp, i ellers mørke tider», skrev Granerud den gangen.

Lørdag hopper den norske hoppukevinneren for VM-gull i normalbakken i Planica.

