Både Valnes og Taugbøl falt og ble slått ut i VM-sprinten

Valnes gikk i bakken etter vel halvgått løp i semifinalen i klassisk stil. Han satte skituppen i bakken slik at den brakk, og dermed var VM-sprinten over for ham.

Tittelforsvarer Johannes Høsflot Klæbo vant det nevnte heatet og er klar for finale.

Etter om lag to minutter i kvartfinaleheatet gikk det galt for Taugbøl. Han ble tilsynelatende presset av svenske Marcus Grate, som gikk på innsiden av det innerste sporet, og havnet i bakken.

Dermed måtte han se de fire fremste løperne stikke av. Sloveneren Miha Simenc ble hektet av Taugbøl og røk også ut.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum var ikke i tvil om at Grate var skyld i Taugbøls fall.

– Ut fra det lille jeg kan se herfra, mener jeg svensken går en plass der det ikke er plass og dytter Håvard ut fra sporet sitt. Jeg mener det er klokkeren disk. Dessverre for Håvard hjelper ikke det ham noe, men det er jo «jækla» synd, sa Nossum, som fikk støtte av NRK-ekspert Fredrik Aukland.

– Håvard kan ikke gjøre noe annerledes. Han går i sporet og blir bare dyttet over ende. Det er ufint og utrolig kjedelig. Det er soleklar disk. Han blir rett og slett taklet i svingen her. Det er stygt, mente han.

