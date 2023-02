Riiber usikker på VM-formen: – Blir litt som en sesongstart

– Det har vært et vanskelig år for min del. Jeg har normalt sett gått for å vinne alt, men i år jeg har jeg måttet stå av hele sesongen nesten, sa Riiber på en pressekonferanse onsdag.

– Det er en litt ny situasjon for meg bare å gå for én ting, og i år er det VM som blir hovedmålet for min del, fortsetter 25-åringen.

Riiber valgte å stå av verdenscupsirkuset etter å ha blitt diskvalifisert i hoppingen i den andre konkurransen i Seefeld-trippelen i slutten av januar.

Etter en god stund uten konkurranse er han usikker på formen.

– Jeg er usikker på hvor jeg står, det blir jo litt som en sesongstart. Man har forberedt seg så godt som man kan, men er uvitende om helt hvor man står før man har startnummeret på brystet.

Likevel tror Riiber at ting skal fungere greit når han stiller på startstreken til første øvelse lørdag.

– Jeg tror det skal være greit, jeg er frisk og rask, og det er det viktigste.

Kombinertløpernes sportssjef Ivar Stuan tror Riiber kan få ut sitt fulle potensial i Planica.

– Ja, jeg ser ingen annen grunn til det. Jeg tror han er en stor VM-favoritt, sa Stuan til NTB tirsdag.

Riiber er regjerende mester i normalbakken fra VM i Oberstdorf for to år siden. Der var han også med på gullaget i lagkonkurransen. I stor bakke og på lagsprinten ble det sølv.

I Seefeld 2019 ble det to gull og ett sølv.

[ Her er fullt program for ski-VM i Planica ]