Tre kombinertutøvere tatt ut til VM i Planica – slik ble troppen

Det melder skiforbundet mandag.

– Simen har kjempet for VM-plass gjennom hele vinteren og vist potensial. Han gikk gode langrenn i helgen og vi vet at han har enda mer inne, sier sportssjef Ivar Stuan.

Den siste plassen på herrelaget skal ha stått mellom Simen Tiller, Kasper Moen Flatla, Einar Lurås Oftebro og Espen Bjørnstad.

For kvinnene får Mille Marie Hagen sin mesterskapsdebut. Marte Leinan Lund har deltatt før og tok bronse i Oberstdorf for to år siden.

Jørgen Graabak, Espen Andersen, Jens Lurås Oftebro, Andreas Skoglund og Jarl Magnus Riiber er allerede tatt ut på herresiden. I kvinneklassen er Gyda Westvold Hansen, Ida Marie Hagen og Mari Leinan Lund også VM-klare.

