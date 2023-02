Tarjei Bø går sitt tiende VM – håper på broderlig medaljefordeling

34-åringen VM-debuterte med et smell i russiske Khanty-Mansijsk i 2011. Der ble det hele tre gull og to bronsemedaljer. Det var bare på fellesstarten han ikke fikk med seg edelt metall, men han var likevel svært nære der han havnet på fjerdeplass.

Tolv år senere har han sanket flere medaljer i VM-sammenheng, og i Oberhof skal han delta i sitt VM nummer ti.

– Det har jeg ikke tenkt så mye på, men det er helt rått. Det har vært flere fantastisk gode mesterskap, og jeg har vært heldig som har kvalifisert meg i så mange år. Det er bra, det, da har vi nådd en milepæl før mesterskapet har startet, sier en smilende Bø til NTB.

Han gleder seg til mesterskapet som går på det som er hans favorittarena.

– Løypene passer meg veldig bra. Det er min favorittarena og noen tøffe bakker der som jeg er komfortabel med. Jeg håper jeg er i form og at jeg greier å få ut kapasiteten, fortsetter Bø.

Norsk storeslem?

De norske herrene er store gullfavoritter i Tyskland. Lillebror Johannes Thingnes Bø har herjet i verdenscupen denne sesongen, i tillegg til at både Sturla Holm Lægreid og Vetle Sjåstad Christiansen har levert sterkt.

Tarjei tror det blir tøff konkurranse fra noen utlendinger, men håper det norske laget kan dele broderlig på medaljene.

– Man må jo slå lagkameratene. Det er på en måte et luksusproblem, for når du ikke får medalje selv, så vil du helst at en lagkamerat skal klare det. Vi får håpe at vi får dele litt broderlig mellom oss, og at vi får flest fornøyde utøvere, sier Bø.

To medaljer

Han har mål om å ta to medaljer i mesterskapet.

– Målet er stafettgull med gutta og en individuell medalje. I fjor greide jeg det dobbelt opp i OL.

I Beijing var han på vinnerlaget både i stafett og miksstafett, samt at han tok sølv på jaktstarten og bronse på sprinten. Han er ikke tatt ut til miksstafetten onsdag.

