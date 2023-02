Alle vil ha en bit av Kilde: – Overveldende

De siste par årene har det virkelig løsnet for alpinisten fra Lommedalen. Forrige sesong vant han sju renn i verdenscupen, og i vinter står Kilde med samme antall etter 14 fartskonkurranser.

Suksessen har gjort ham til en medie- og publikumsyndling. Internasjonale journalister flokker seg rundt 30-åringen på hvert renn. Slik var det ikke for tre-fire år siden.

– Det har vært en enorm forandring og litt overveldende, innrømmer Kilde overfor NTB og fortsetter:

– Jeg holder på med akkurat det samme som for to år siden, men jeg leverer litt bedre og har vunnet de legendariske rennene. Det gir en interesse, og det er fantastisk å se. Oppmerksomheten er viktig for sporten og det vi holder på med.

Slitsomt

Pågangen på Kilde er den største Norges Skiforbund har opplevd rundt en utøver på lang tid. NTB fikk selv erfare trykket da han møtte et titalls utenlandske medier foran utforrennene i Kitzbühel.

De kom alle til det norske laghotellet for å få en bit av Kilde. Intervjuer ble gjort i en ekspressfart.

– Det er selvfølgelig litt slitsomt innimellom, men det er en del av sporten. Hvis man klarer å vri det over til noe positivt, er dette egentlig bare gøy, sier Kilde.

Gulljakt

Han har mange forpliktelser å overholde i mange timer etter renn. Interessen blir ikke mindre av at han er kjæreste med USAs alpindronning Mikaela Shiffrin.

– Det blir lange dager, og det tar på. Men når man vinner, er det alltid lett å være positiv, forklarer Kilde.

I VM håper han å kunne ta sitt første seniorgull etter mange mesterskap med mye stang-ut. Herrekonkurransene kjøres i franske Courchevel og starter med superkombinasjon tirsdag.

